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நீட் தேர்வு முடிவுகள்: மனநல ஆலோசனைக்கு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்!

நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள் வெளியானதையடுத்து மாணவர்கள், மனநல ஆலோசனைகளைப் பெற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்...

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தமிழக அரசு - கோப்புப்படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 3:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளதையடுத்து மாணவர்கள், மனநல ஆலோசனைகளைப் பெற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்களை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,

"தமிழ்நாடு அரசின் 'நட்புடன் உங்களோடு' திட்டத்தில் மனநல ஆலோசனைப் பெற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 14416 அல்லது 104 அழைக்கவும்.

2026-27 கல்வியாண்டின் நீட் தேர்வு முடிவுகள் நேற்று (16.07.2026) வெளியாகி உள்ளது.

மாணவர்களின் மன உறுதி மற்றும் மனநலம் காக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் "நட்புடன் உங்களோடு" திட்டம் மூலம் தொலைபேசி வழியாக மனநல ஆலோசனைகள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

எனவே, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மனநல ஆலோசனைகள் பெறுவதற்கு தயங்காமல் 14416 அல்லது 104 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இச்சேவை மனநல மருத்துவர்கள் மற்றும் மனநல ஆலோசகர்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீட் மறுதேர்வு முடிவுகள்

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான தேசிய தகுதிகாண் நுழைவுத் தோ்வு (நீட்-யுஜி) 2026, கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. ஆனால், தோ்வுக்கு முன்பே வினாத்தாள் கசிந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டையடுத்து, அந்தத் தோ்வை தேசிய தேர்வு முகமை (என்டிஏ) ரத்து செய்தது.

இந்த விவகாரம் சிபிஐ வசம் சென்ற நிலையில், கடந்த ஜூன் 21-ஆம் தேதி மறுதோ்வு நடத்தப்பட்டது. இத்தோ்வின் முடிவை என்டிஏ வியாழக்கிழமை இரவு வெளியிட்டது.

இதில் 720 மதிப்பெண்களுக்கு 715 மதிப்பெண்களைப் பெற்று ஆா்யன் குப்தா (பஞ்சாப்), பன்ஷுல் பன்சல் (ஹரியாணா) ஆகியோா் முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளனா். 700 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 19 மாணவா்களும், 650 மதிப்பெண்களுக்கு மேல் 1,492 மாணவா்களும் பெற்றுள்ளனா்.

ஒட்டுமொத்தமாக 11.21 லட்சம் மாணவா்கள் மருத்துவப் படிப்பு சோ்க்கைக்கு தகுதி பெற்றுள்ளதாக என்டிஏ தெரிவித்தது. தேர்வு எழுதிய விண்ணப்பதாரர்கள் neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்து தங்கள் மதிப்பெண்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 23 ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

Summary

NEET Exam Results: Toll-free number for mental health counseling by TN govt

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