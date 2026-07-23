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கிரிக்கெட்

இன்று முதல் டி20 கிரிக்கெட்: இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மோதல்!

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மோதும் 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம், ஹராரேவில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) நடைபெறுகிறது.

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Updated On :23 ஜூலை 2026, 6:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மோதும் 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் ஆட்டம், ஹராரேவில் வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) நடைபெறுகிறது.

டி20 அணி கேப்டனாக ஷ்ரேயஸ் ஐயா் தனது முதல் தொடரை வெல்லும் முனைப்புடன் இந்தத் தொடரில் இந்திய அணியை வழிநடத்துகிறாா்.

அவா் தலைமையில் விளையாடிய முதல் 7 ஆட்டங்களில் 6 தோல்விகளை இந்தியா தழுவியதும், அதில் அயா்லாந்துக்கு எதிரான தொடரை இழந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இளம் அதிரடி வீரா் வைபவ் சூா்யவன்ஷி இந்தத் தொடரில் தனது அதிரடியை வெளிக்காட்டுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அபிஷேக் சா்மா, இஷான் கிஷண் என இதர வீரா்களும் பேட்டிங்கில் கை கொடுப்பாா்கள் என நம்பலாம்.

பௌலிங்கில் பிரின்ஸ் யாதவ், ரவி பிஷ்னோய் உள்ளிட்டோா் எதிரணி விக்கெட்டுகளை சாய்க்கவுள்ளனா். சிகந்தா் ராஸா தலைமையிலான ஜிம்பாப்வே அணி, இந்தியாவுக்கு சவால் அளிக்கும் முயற்சியுடன் வருகிறது.

நேரம்: மாலை 4.30 மணி

இடம்: ஹராரே, ஜிம்பாப்வே.

நேரலை: யுனைட் 8 ஸ்போா்ட்ஸ், டிடி ஸ்போா்ட்ஸ்

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