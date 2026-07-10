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ஆக. 4-இல் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் தொடா் தொடக்கம்

தமிழ்நாடு ப்ரீமியா் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 10-ஆவது சீசன் (டிஎன்பிஎல்) திண்டுக்கல் நத்தம் மைதானத்தில் வரும் ஆக. 4-இல் தொடங்குகிறது. இதன் இறுதி ஆட்டம் ஆக. 28-இல் நடைபெறும்.

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தமிழ்நாடு ப்ரீமியர் லீக்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு ப்ரீமியா் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 10-ஆவது சீசன் (டிஎன்பிஎல்) திண்டுக்கல் நத்தம் மைதானத்தில் வரும் ஆக. 4-இல் தொடங்குகிறது. இதன் இறுதி ஆட்டம் ஆக. 28-இல் நடைபெறும்.

இதுதொடா்பாக தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க செயலாளா் யு.பகவான்தாஸ் ராவ் கூறியது:

டிஎன்பிஎல் முதல் கட்டம் திண்டுக்கல்லில் ஆக. 4 முதல் 15 வரை நடைபெறும். இரண்டாம் கட்ட ஆட்டங்கள் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஆக. 18 முதல் 22 வரை நடைபெறும்.

ஆக. 28-இல் இறுதி ஆட்டம்:

நாக் அவுட் சுற்றான குவாலிஃபயா் 1 ஆக. 23-இலும், எலிமினேட்டா் ஆட்டம் ஆக. 24-இலும், குவாலிஃபயா் 2 ஆக. 26-இலும் நடைபெறும். ஆக. 28-ஆம் தேதி இறுதி ஆட்டம் சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறும்.

மொத்தம் 22 டபுள் ஹெட்டா் ஆட்டங்களும், 10 ஒற்றையா் ஆட்டங்களும் நடைபெறும். ஆக. 16, 17 தேதிகள் ஓய்வு நாளாகும். ஸ்ரீராம் கேபிட்டல், இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி ஸ்பான்ஸசா்களாக உள்ளன எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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