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புரோ லீக் ஹாக்கி: இன்று இந்தியா - பாகிஸ்தான் மோதல்!

புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியின் லண்டன் லெக் ஆட்டங்களில் முதலில், இந்தியா - பாகிஸ்தானுடன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 23) மோதுகிறது.

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Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியின் லண்டன் லெக் ஆட்டங்களில் முதலில், இந்தியா - பாகிஸ்தானுடன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 23) மோதுகிறது.

ராட்டா்டாம் லெக்கின் கடைசி ஆட்டத்தில், ஒலிம்பிக் சாம்பியன் நெதா்லாந்தை வீழ்த்திய உத்வேகத்துடன் இந்தியா இந்த ஆட்டத்துக்கு வருகிறது. கடந்த 2024-இல் ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் மோதிய பிறகு, இந்தியா - பாகிஸ்தான் சந்திப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். அந்த ஆட்டத்தில் இந்தியா 2-1 என வென்றது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இரு அணிகளும் 17 முறை மோதியிருக்க, இந்தியா தோல்வியே சந்திக்காமல் 15 வெற்றி, 2 டிராக்களை பதிவு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

புரோ லீக் ஹாக்கி புள்ளிகள் பட்டியலில் தற்போது இந்தியா 8-ஆவது இடத்திலும், பாகிஸ்தான் கடைசியாக 9-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.

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