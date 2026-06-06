இலங்கைக்கு எதிராக டி20 தொடரில் விளையாடும் இந்திய அணி?

இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இந்திய அணி டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்திய அணி தற்போது ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி வருகிறது. டெஸ்ட் போட்டி நிறைவடைந்தவுடன் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெறுகிறது. அதன் பின், இந்திய அணி அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் இந்திய அணி விளையாடவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்திய அணி இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இந்த டெஸ்ட் தொடருடன் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் நடத்த பிசிசிஐ தரப்பில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், இருதரப்பு தொடரில் விளையாடுவதற்கு இந்தியா ஏ அணியை நேபாளத்துக்கு அனுப்புமாறு அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் பிசிசிஐ-யிடம் வேண்டுகோள் வைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Reports indicate that the Indian team is set to tour Sri Lanka to play a T20 series.
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