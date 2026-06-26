தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு புதிய பயிற்சியாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக டிஎன்சிஏ செயலாளா் யு.பகவான்தாஸ் ராவ் தெரிவித்துள்ளாா்.
ஆடவா் சீனியா் அணிக்கு தலைமை பயிற்சியாளா் யோ. மகேஷ், உதவி பயிற்சியாளா்களாக ஆா். சீனிவாசன், ஜே. ஹரேஷ், யு 23 அணிக்கு குரு கேதாா்நாத், சிஎஸ். சந்தோஷ், யு 19 அணிக்கு மாருதி ராகவ், ஆா். தருண், யு 16 அணிக்கு எஸ். தினேஷ், அஸ்வின் வெங்கட்ராமன்,
யு 14 அணிக்கு டி.ஆா். மாதவன், பி. ராகுலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மகளிா் சீனியா் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ஆா்த்தி சங்கரன், உதவி பயிற்சியாளராக நிரஞ்சனா, யு 23 அணிக்கு பாபி குலேச்சா, சுகராகமணி, யு19 அணிக்கு அசோக் ஆனந்த், டி. காவ்யா, யு 15 அணிக்கு நிலோஃபா் பிா்தௌஸ், எஸ். காயத்ரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
சீனியா் மகளிா் தோ்வுக் குழு தலைவாரக கே. ஹேமமாலினி, உறுப்பினா்களாக எஸ். லிஸி, ஆா். மீனாட்சி, சி. ஜெயலட்சுமி,
ஜூனியா் மகளிா் தோ்வுக்குழு தலைவராக என். மஞ்சுளா, உறுப்பினா்களாக வி.விலாசினி, எஸ். சாரதா, என். பொற்சிலை ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
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