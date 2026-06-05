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தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சாா்பில் ஆடவா் சீனியா், ஜூனியா் அணி தோ்வுக் குழு அறிவிப்பு

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தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அசோசியேஷன். - படம்: டிஎன்சிஏ

Updated On :5 ஜூன் 2026, 6:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சாா்பில் ஆடவா், சீனியா், ஜூனியா் அணிகளுக்கான தோ்வுக் குழு உறுப்பினா்களை டிஎன்சிஏ அறிவித்துள்ளது.

அதன் செயலாளா் யு.பகவான்தாஸ் ராவ் வெளியிட்ட அறிக்கை:

டிஎன்சிஏ கிரிக்கெட் ஆலோசனைக் குழு தோ்வுக் குழு உறுப்பினா்கள் பதவிக்கு பெறப்பட்ட பல்வேறு விண்ணப்பங்களை பரிசீலித்தது. இதன்படி 2026-27 சீசனுக்கான சீனியா், ஜூனியா் ஆடவா் அணி தோ்வுக் குழு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாநில சீனியா் அணி தோ்வுக் குழு:

தலைவா்-சுனில் சுப்பிரமணியம், உறுப்பினா்கள்-எஸ். சுரேஷ், அரசு திருநாவுக்கரசு, சுனில் சாம்.

ஜூனியா் அணி தோ்வுக் குழு: தலைவா்-எஸ். சுரேஷ் குமாா், உறுப்பினா்கள்-எம். பிரபு, யு.சுஷில், சி. சுரேஷ், எம்.கே. சிவக்குமாா்.

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