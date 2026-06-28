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கிரிக்கெட்

தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் கோல்டன் டக்; அயர்லாந்து அபார பந்துவீச்சு!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் இருவரும் கோல்டன் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சியளித்தனர்.

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Updated On :28 ஜூன் 2026, 9:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அயர்லாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் இருவரும் கோல்டன் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சியளித்தனர்.

இந்தியா - அயர்லாந்து இடையேயான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று (ஜூன் 28) நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 154 ரன்கள் எடுத்தது.

தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் கோல்டன் டக்!

155 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் இந்திய அணிக்கு தொடக்கமே பேரதிர்ச்சியாக அமைந்தது. இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இருவரும் கோல்டன் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சியளித்தனர்.

அவர்களைத் தொடர்ந்து, இஷான் கிஷன் 12 ரன்கள், கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 10 ரன்கள் மற்றும் அக்‌ஷர் படேல் 14 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இந்திய அணி 35 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து திணறியது.

அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய அயர்லாந்து வீரர் ஜெய் மூந்த்ரா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

Summary

In the second T20 match against Ireland, both Indian openers were dismissed for golden ducks, causing a shock.

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