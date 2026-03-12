Dinamani
சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: மக்கள் அச்சப்பட வேண்டாம்! - முதல்வர் ஸ்டாலின்பிரதமர் மோடியே பீதியில் இருக்கிறார்: ராகுல் காந்தி விமர்சனம்பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு இல்லை! எண்ணெய் நிறுவனங்கள் விளக்கம் ஈரானுக்கு எதிராக ஐ.நா.வில் தீர்மானம்! இந்தியா ஆதரவு! போரை நிறுத்த 3 நிபந்தனைகள் விதித்த ஈரான் அதிபர்! இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு மேலும் வீழ்ச்சி! ரூ. 92.37 ஆக சரிவு!தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு இல்லை! நாள்தோறும் கொலை, பாலியல் வன்கொடுமை! விஜய் கண்டனம்
/
கிரிக்கெட்

பிசிசிஐ சிறந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்கு ஷுப்மன் கில் தேர்வு!

இந்திய ஒருநாள், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பிசிசிஐ-யின் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...

News image
கேப்டன் ஷுப்மன் கில்- படம்: ஏபி.
Updated On :12 மார்ச் 2026, 10:14 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ஒருநாள், டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருதுக்குத் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணி மற்றும் உள்ளூர்ப் போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்படும் வீரர்கள், பயிற்சியாளர்களுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் (பிசிசிஐ) சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. நிகழாண்டுக்கான விருதுகள் வருகிற மார்ச் 15 ஆம் தேதி புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ளது.

நமன் விருதுகள் எனப் பெரியடப்பட்டுள்ள இந்த நிகழ்வில் இந்திய அணிக்காக 5 ஐசிசி கோப்பைகளை வென்ற அணி வீரர்களும் கௌரவிக்கப்படவுள்ளனர். மேலும், சிறப்பாக விளையாடி வீரர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.

இந்த நிலையில், நிகழாண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கான விருது இந்திய அணியின் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் கேப்டன் ஷுப்மன் கில்லுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களும் கேப்டன்களுமான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலியின் டி20, டெஸ்ட் ஓய்வுக்குப் பின்னர் இந்திய அணியின் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பு 26 வயதான ஷுப்மன் கில்லுக்கு வழங்கப்பட்டது.

அவரின் தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் டிராபி தொடரை சமன் செய்த இந்திய அணியின் கேப்டன் கில், 5 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஒரு இரட்டை சதம் உள்பட 754 ரன்கள் குவித்து மொத்தமாக 983 ரன்கள் குவித்திருந்தார்.

அதுமட்டுமின்றி, சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் 188 ரன்கள் உள்பட மொத்தமாக 490 ரன்கள் குவித்திருந்தார். ஒரே ஆண்டில் ஏழு சதங்கள், மூன்று அரைசதங்களுடன் 1764 ரன்கள் குவித்து அசத்தியிருந்தார்.

சர்வதேசப் போட்டிகள் மட்டுமின்றி, ஐபிஎல் போட்டிகளில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷுப்மன் கில், 650 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். இருப்பினும், சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சரியாக சோபிக்காததால் துணை கேப்டனான அவர் உலகக் கோப்பைக்கான அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

summary

India's Test and ODI captain Shubman Gill is set to be named Cricketer of the Year at the BCCI's annual awards to be held here on March 15.

தேசியக் கொடியை அவமதிப்பதா? ஹர்திக் பாண்டியா மீது வழக்குப்பதிவு!

தேசியக் கொடியை அவமதிப்பதா? ஹர்திக் பாண்டியா மீது வழக்குப்பதிவு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

அரையிறுதிக்கு வருவதற்கு தகுதியான அணி இந்தியா: சூா்யகுமாா் யாதவ்

அரையிறுதிக்கு வருவதற்கு தகுதியான அணி இந்தியா: சூா்யகுமாா் யாதவ்

அதீத தன்னம்பிக்கை வேண்டாம், சூழலுக்கேற்ப விளையாடுங்கள்; இந்திய அணிக்கு முன்னாள் கேப்டன் அறிவுரை!

அதீத தன்னம்பிக்கை வேண்டாம், சூழலுக்கேற்ப விளையாடுங்கள்; இந்திய அணிக்கு முன்னாள் கேப்டன் அறிவுரை!

கனடாவுக்கு தேவை வெளிச்சம், அனுதாபம் அல்ல..! கேப்டன் தில்ப்ரீத் சிங் பஜ்வா பேட்டி!

கனடாவுக்கு தேவை வெளிச்சம், அனுதாபம் அல்ல..! கேப்டன் தில்ப்ரீத் சிங் பஜ்வா பேட்டி!

நன்றாக பேட்டிங் செய்தோம், ஆனால்... வரலாற்றுத் தோல்விக்குப் பிறகு ஷுப்மன் கில் பேசியதென்ன?

நன்றாக பேட்டிங் செய்தோம், ஆனால்... வரலாற்றுத் தோல்விக்குப் பிறகு ஷுப்மன் கில் பேசியதென்ன?

வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
வீடியோக்கள்

Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு