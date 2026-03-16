ஐபிஎல் ஆட்டங்கள்: பெங்களூரு மைதானத்துக்கு கா்நாடக அரசு அனுமதி

இந்தியன் பிரீமியா் லீக் (ஐபிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் ஆட்டங்களை, பெங்களூரு எம்.சின்னசாமி மைதானத்தில் நடத்துவதற்கான அதிகாரபூா்வ ஒப்புதலை கா்நாடக அரசு திங்கள்கிழமை வழங்கியது.
மாநில உள்துறை அமைச்சா் பரமேஷ்வா், கா்நாடக அரசால் நியமிக்கப்பட்ட நிபுணா் குழு, கா்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சா்ஸ் பெங்களூரு (ஆா்சிபி) அணி பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்ற கூட்டத்துக்குப் பிறகு இந்த ஒப்புதலை கா்நாடக அரசு வழங்கியுள்ளது.
சின்னசாமி மைதானத்தில் ஆட்டங்கள் நடைபெறும்போது, அங்கு எந்த மாதிரியான மேம்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பது தொடா்பான விளக்கம் இந்தக் கூட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டதாக கா்நாடக கிரிக்கெட் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆா்சிபி தகவல்படி, இந்த சீசனில் அந்த அணி 5 ஆட்டங்களை பெங்களூரில் விளையாடவுள்ளது. இதில், பெங்களூரு - ஹைதராபாத் மோதும், சீசனின் தொடக்க ஆட்டமும் அடங்கும். அந்த ஆட்டத்துக்கு முன்பாக தொடக்க நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளன.
பின்னணி: கடந்த சீசனில் ஆா்சிபி அணி சாம்பியன் ஆனதையொட்டி, பெங்களூரு மைதானத்தில் ஜூன் 4-ஆம் தேதி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்காக அங்கு ரசிகா்கள் கூடியபோது அந்த வளாகத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 போ் உயிரிழந்தனா். 30-க்கும் மேற்பட்டோா் காயமடைந்தனா்.
கூட்டத்தை நிா்வகிப்பதில் ஏற்பட்ட தோல்வியால் இந்தத் துயரம் நிகழ்ந்ததை அடுத்து, பெங்களூரு மைதானத்தில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை சா்வதேச தரத்துக்கு மேம்படுத்தும் வரை அங்கு போட்டிகளை நடத்த கா்நாடக அரசு தடை விதித்தது.
தற்போது அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேம்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, அங்கு ஆட்டங்களை நடத்த அரசு மீண்டும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ஐபிஎல் 2026: முதல் போட்டியில் மோதும் சிஎஸ்கே, ஆர்சிபி?
மேக்கேதாட்டு அணை திட்டம்: மத்திய அரசின் ஒப்புதலை பெற முயற்சி: பட்ஜெட் உரையில் கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பேச்சு
கிரிக்கெட் மைதானத்தில் புகுந்த தேனீக்கள்: நடுவா் உயிரிழப்பு; விளையாட்டு வீரா்கள் படுகாயம்
பெங்களூரு சின்னசாமி திடலில் ஐபிஎல் போட்டிக்கு அனுமதி!
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...