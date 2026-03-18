பெங்களூரின் அரசன்..! ஆர்சிபி வெளியிட்ட விராட் கோலியின் புதிய புகைப்படங்கள்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்காக புதிய சீருடையில் இருக்கும் விராட் கோலியின் புகைப்படங்களை ஆர்சிபி அணி வெளியிட்டுள்ளது.
ஆர்சிபி அணி முதல்முறையாக கடந்த சீசனில் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்தது. இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் சின்னசாமி திடலில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தார்கள்.
இந்த உயிரிழப்புகளைத் தொடர்ந்து ஐபிஎல் போட்டிகள் அந்தத் திடலில் நடைபெறாது எனக் கூறப்பட்டது. பின்னர், மீண்டும் நடைபெறுமென சமீபத்தில் கர்நாடக கிரிக்கெட் வாரியம் அனுமதி அளித்தது.
இந்நிலையில், இந்த சீசனுக்கான பயிற்சிகள் தொடங்கிய நிலையில் விராட் கோலி அணியில் இணைந்துள்ளார். புதிய சீருடையில் இருக்கும் கோலியின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
18 ஆண்டுகளின் விருப்பம், மன உறுதி, லெகஸி என கோலியை ஆர்சிபி அணி புகழ்ந்து பதிவிட்டுள்ளது. ஆர்சிபி அணி தனது முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியுடன் மோதுகிறது.
18 seasons later, nothing’s changed rcb unveild Virat Kohli new Jersey.
