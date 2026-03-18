ஐபிஎல் 2026: சன்ரைசர்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமனம்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் புதிய கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். துணைக் கேப்டனாக அபிஷேக் சர்மா செயல்படுவார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாட் கம்மின்ஸ் காயம் குணமாகி இந்தியாவுக்கு வருவதில் தாமதமாகும் என்பதால் இடைக்கால கேப்டனாக இஷான் கிஷன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணி 2016ல் ஒரு முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றுள்ளது. 2018, 2024ல் இறுதிப் போட்டியில் தோல்வியுற்றது.
ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக ரன்கள் (287/3 ஆர்சிபிக்கு எதிராக ) அடித்த அணியாக சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணிதான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் பாட் கம்மின்ஸ் ரூ. 20.50 கோடிக்கு 2024ல் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டு, அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். கடந்த இரண்டு சீசன்களாக சன்ரைசர்ஸ் அணியை பாட் கம்மின்ஸ் கேப்டனாக வழிநடத்தி வருகிறார்.
ஹைதராபாத் அணியை வழிநடத்த 27 வயதான இஷான் கிஷன் சரியான தேர்வாக இருப்பார் என ஹைதராபாத் அணி நிர்வாகம் முடிவெடுத்துள்ளது.
சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையில் ஜார்க்கண்ட் அணியை மிகச் சிறப்பாக வழிநடத்திய அவர் அந்த அணிக்கு முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்தார்.
சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பையில் 517 ரன்கள் குவித்ததால் டி20 உலகக் கோப்பையில் அவருக்கு டாப் ஆர்டர் பேட்டராக விளையாட வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்தியாவும் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது.
Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain.
