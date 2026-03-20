ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கிய விராட் கோலி; புதிய சாதனைகள் படைப்பாரா?

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர் விராட் கோலி எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.

விராட் கோலி

Updated On :20 மார்ச் 2026, 1:31 pm

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி வீரர் விராட் கோலி எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் வருகிற மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது. தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடருக்கான பயிற்சியைத் தொடங்கியுள்ளார்.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் வெற்றிக்காக விராட் கோலி தன்னுடைய பங்களிப்பை சிறப்பாக வழங்கியுள்ளார். கடந்த மூன்று ஐபிஎல் சீசன்களிலும் தொடர்ச்சியாக 600-க்கும் அதிகமாக ரன்கள் குவித்துள்ளார். இந்த சீசனிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு பல்வேறு சாதனைகளைப் படைக்க காத்திருக்கிறார்.

கடந்த சீசனில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது விராட் கோலிக்கு மிகப் பெரிய மனநிறைவைத் தந்திருக்கும். கோப்பைக்கான தேடல் முடிவுக்கு வந்துவிட்டதால், எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனில் விராட் கோலி மிகவும் அதிரடியாக விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஐபிஎல் வரலாற்றில் 8661 ரன்களுடன் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரர்கள் வரிசையில் விராட் கோலி முதலிடத்தில் உள்ளார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் 9000 ரன்கள் குவித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைக்கவுள்ளார்.

மேலும், இதுவரை 414 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள விராட் கோலி 13,543 ரன்கள் குவித்துள்ளார். அதில் 9 சதங்கள் மற்றும் 105 அரைசதங்கள் அடங்கும். டி20 போட்டிகளில் 14,000 ரன்கள் குவித்துள்ள கிறிஸ் கெயில் (14,562),கிரன் பொல்லார்டு (14,482), அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (14,449), டேவிட் வார்னர் (14,028) வரிசையில் விராட் கோலியும் இணைந்து சாதனை படைக்க காத்திருக்கிறார்.

பெங்களூரின் அரசன்..! ஆர்சிபி வெளியிட்ட விராட் கோலியின் புதிய புகைப்படங்கள்!

கடும் காய்ச்சலுடன் இறுதிப்போட்டியில் விளையாடிய ஸ்மிருதி மந்தனா!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் அரைசதம்; ஆர்சிபிக்கு 204 ரன்கள் இலக்கு!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் இறுதிப்போட்டி: தில்லி கேபிடல்ஸ் பேட்டிங்!

வதந்தி - 2 டீசர்!

"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan

ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP

