இளம் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கு பயிற்சியளித்த தோனி..! நால்வரில் யார் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்கள்?
இளம் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கு பயிற்சியளித்த தோனியின் விடியோ குறித்து...
சிஎஸ்கே விக்கெட் கீப்பர்கள்.
படங்கள்: சிஎஸ்கே
இளம் சிஎஸ்கே வீரர்களுக்கு விக்கெட் கீப்பிங் பயிற்சியளித்த எம்.எஸ். தோனியின் (44 வயது) விடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் படேல் ஆகிய இளம் சிஎஸ்கே வீரர்கள் இந்தப் பயிற்சியில் இருந்தார்கள். இதனால், இந்த சீசனில் யார் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இந்த சீசனின் ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை மார்ச் 30ஆம் தேதி எதிர்கொள்கிறது.
சிஎஸ்கே அணியில் எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் படேல் ஆகிய நான்கு விக்கெட் கீப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். இதில் இந்த சீசனில் யார் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்கள் என்ற குழப்பமும் ஏற்பட்டுள்ளது.
எம்.எஸ். தோனி முழு சீசனும் விளையாடுவாரா என்ற குழப்பம் இருப்பதால், இளம் வீரர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்திய அணிக்கு கீப்பராக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் தோனிக்குப் பிறகு முன்னிலை வகிப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...