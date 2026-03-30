’லார்ட் தாக்குர்’ மீம் அல்ல; அன்பு..! ஷர்துல் தாக்குர் பேட்டி!

ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற ஷர்துல் தாக்குர் பேசியது குறித்து...

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ஷர்துல் தாக்குர்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 12:09 pm

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் அறிமுகமான தனது முதல் போட்டியிலேயே பந்து வீச்சாளர் ஷர்துல் தாக்குர் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்று அசத்தினார்.

ரசிகர்கள் இவரை ‘லார்டு தாக்குர்’ என அழைப்பது அன்பின் நிமித்தமாக என போட்டிக்குப் பிறகான நேர்காணலில் ஷர்துல் தாக்குர் நெகிழ்ச்சியாகப் பேசினார்.

மகாராஷ்டிரத்தைச் சேர்ந்த ஷர்துல் தாக்குர் (34 வயது) இதுவரை 7 ஐபிஎல் அணிகளில் விளையாடியுள்ளார். தனது சொந்த ஊரான மும்பைக்கு முதல்முறையாக ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடுகிறார்.

தனது முதல் போட்டியிலேயே ஷர்துல் தாக்குர் சிறப்பாக பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தார். ஆட்டநாயகன் விருதும் வென்றார். ரசிகர்கள் இவரை ’லார்டு தாக்குர்’ என்று கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அழைப்பார்கள்.

இதுவரை 106 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 110 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். 7ஆவது முறையாக ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றுள்ளார். மும்பைக்கு தனது முதல் ஆட்டத்திலேயே ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற ஷர்துல் தாக்குர் பேசியிருப்பதாவது:

இது மக்கள் அளித்த பெயர். அது மீம் மூலமாக வந்த பெயர் அல்ல; ஆனால், அது அன்பின் நிமித்தமாக வைத்த ஒரு நேர்மறையான விஷயம். நீங்கள் நன்றாக விளையாடும்போது மக்கள் உங்கள் மீது மக்கள் அன்பு காட்டுவார்கள்.

இந்தத் திடல் எனக்கு கசப்பான, இனிமையான அனுபவங்களைக் கொடுத்திருக்கிறது. மும்பைக்காக விளையாடுவது சிறப்பானது. 2010ல் நான் வலைப்பயிற்சி பந்துவீச்சாளராக இருந்துள்ளேன். கடைசியாக எனது சொந்த அணிக்காக விளையாடியுள்ளேன் என்றார்.

57-0: மும்பையின் துரந்தர் ஷர்துல் தாக்குர்..! ஜாலியாக விமர்சிக்கும் மும்பை, சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்!

ஆட்ட நாயகன் விருதை பும்ராவுக்கு சமர்ப்பித்த சஞ்சு சாம்சன்!

ஆட்ட நாயகன் விருதில் சாதனை படைத்த ஹார்திக் பாண்டியா!

கூடுதலாக 10% உழைப்போம்..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற ரூதர்ஃபோர்டு!

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026
பெரம்பூரில் Vijay பிரசாரம்! Vijay full speech | TVK campaign | TN election 2026

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
