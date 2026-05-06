ஐபிஎல் 2026ன் 49ஆவது போட்டி: பஞ்சாப் பந்துவீச்சு; சன்ரைசர்ஸ் பேட்டிங்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனின் 49ஆவது போட்டியில் மோதும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் - பஞ்சாப் கிங்ஸ் ராஜீவ் காந்தி திடலில் மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது. இந்தப் போட்டியில் வெல்லும் அணி முதலிடத்தைப் பிடிக்கும் என்பதால் மிகுந்த சுவாரசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 13 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. ஆர்சிபி அணி 12 புள்ளிகளுடன் இரண்டாமிடத்திலும் சன்ரைசர்ஸ் 12 புள்ளிகளுடன் மூன்றாமிடத்தில் இருக்கிறது.
பஞ்சாப் கிங்ஸ்: பிரப்சிம்ரன் சிங், கூப்பர் கானலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷஷாங்க் சிங், சூர்யன்ஷ் ஷெட்கே, மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், மார்கோ ஜான்சன், லாக்கி பெர்குசன், விஜய்குமார் வைஷாக், அர்ஷ்தீப் சிங், யுஸ்வேந்திர சாஹல்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், சலில் அரோரா, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, பாட் கம்மின்ஸ், ஷிவாங் குமார், இஷான் மலிங்கா, சாகிப் ஹுசைன்.
Summary
49th match of the ipl 2026 season! Punjab and Sunrisers battling for first place
