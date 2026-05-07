தோல்வியிலும் கவனம்பெற்ற பஞ்சாப் வீரர்..! கூப்பர் கானலியின் வரலாற்றுச் சாதனை!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் வீரர் கூப்பர் கானலி ஐபிஎல் வரலாற்றில் குறைந்த வயதிலேயே சதம் அடித்து வரலாற்றுச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.
நேற்றிரவு ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் 20 ஓவர்களில் 235/4 ரன்கள் எடுக்க, பஞ்சாப் கிங்ஸ் 20 ஓவர்களில் 202/7 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.
இந்தப் போட்டியில் தனியாளாகப் போராடிய பஞ்சாப் கிக்ஸ் வீரர் கூப்பர் கானலி தனது முதல் ஐபிஎல் சதத்தை நிறைவு செய்தார். கடைசி வரை ஆட்டமிழக்காமல் விளையாடிய கானலி 59 பந்துகளில் 107 ரன்கள் குவித்தார்.
இதுவரை விளையாடிய வெளிநாட்டினர்களில் ஐபிஎல் போட்டிகளில் குறைந்த வயதில் சதமடித்தவராக கூப்பர் கானலி சாதனை படைத்துள்ளார். முன்னதாக, டி காக 2016ல் தனது 23ஆவடு வயதில் சதமடித்திருந்தார்.
குறைந்த வயதில் சதமடித்த வெளிநாட்டவர்கள்
22 ஆண்டுகள் 257 நாள்கள் - கூப்பர் கானலி (2026)
23 ஆண்டுகள் 122 நாள்கள் - டி காக் (2016)
23 ஆண்டுகள் 153 நாள்கள் - டேவிட் வார்னர் ( 2010)
23 ஆண்டுகள் 330 நாள்கள் - டேவிட் மில்லர் (2013)
23 ஆண்டுகள் 352 நாள்கள் - கேமரூன் கிரீன் (2023)
Summary
Cooper Connolly sets a record as Youngest overseas batter to score a century in IPL
