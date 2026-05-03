சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜின் அதிரடியால் குஜராத்துக்கு 164 ரன்கள் இலக்கு!

அகமதாபாதில் உள்ள நரேந்திர மோடி விளையாட்டுத் திடலில் நடந்த 46 ஆவது லீக் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜின் அதிரடி ஆட்டத்தால் 163 ரன்கள் எடுத்தது.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த ஆண்டு 10 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்தத் தொடரில் இன்றைய முதல் போட்டியில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியும், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியும் மோதி வருகின்றன.
டாஸ் வென்ற குஜராத் அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. இதனால் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பாக அமையவில்லை. 8.4 ஓவர்களுக்கே 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அந்த அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் 21 பந்துகளுக்கு 19 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்திருந்தார்.
இதனையடுத்து, களமிறங்கிய பேட்டர்கள் அணியின் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு விளையாடிய நிலையில், சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் அதிரடியாக விளையாடி 29 பந்துகளுக்கு 57 ரன்களை எடுத்தார். அதன்பிறகு, களமிறங்கிய பேட்டர்களும் சிறப்பாக விளையாடியதால் பஞ்சாப் அணி 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 163 ரன்கள் எடுத்தது.
குஜராத் அணியில் அபாரமாக பந்து வீசிய ஜேசன் ஹோல்டர் நான்கு விக்கெட்டுகளையும், முகமது சிராஜ் மற்றும் ககிசோ ரபாடா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ரஷித் கான் ஒரு வெக்கெட்டையும் கைப்பற்றினர்.
ஆகையால், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 164 ரன்களை இலக்காகக நிர்ணயித்துள்ளது.
Summary
In the 46th league match held at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, the Punjab Kings batting first scored 163 runs, powered by a blistering innings from Suryansh Shedge.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
சாய் சுதர்சன் அரைசதம் விளாசல்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 4-வது வெற்றி!
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அரைசதம்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 159 ரன்கள் இலக்கு!
பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு 163 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த குஜராத் டைட்டன்ஸ்!
குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு எதிராக பஞ்சாப் கிங்ஸ் பந்துவீச்சு!
வீடியோக்கள்
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
தினமணி செய்திச் சேவை
நாளை தீர்ப்பு ...யாருக்குச் சாதகம் ? | TN Election Results 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
தினமணி செய்திச் சேவை