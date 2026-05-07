ஆட்ட நாயகன் விருது எப்படி கிடைத்தது எனத் தெரியவில்லை... பாட் கம்மின்ஸ் கலகல பேச்சு!

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் போட்டிக்குப் பிறகு பேசியிருப்பதாவது...

விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பாட் கம்மின்ஸ். - படம்: ஏபி

Updated On :7 மே 2026, 0:59 pm IST

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ்ட் தனக்கு எப்படி ஆட்ட நாயகன் விருது கிடைத்தது எனத் தெரியவில்லை என்று ஜாலியாகப் பேசியது இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

நேற்றிரவு ஹைதராபாதில் நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த சன்ரைசர்ஸ் 20 ஓவர்களில் 235/4 ரன்கள் எடுக்க, பஞ்சாப் கிங்ஸ் 20 ஓவர்களில் 202/7 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.

இந்தப் போட்டியில் பாட் கம்மின்ஸ் முதல் ஓவரில் கடைசி பந்தில் விக்கெட் எடுத்தார். அடுத்த ஓவரில் நிதீஷ் குமார் ரெட்டி ஓவரின் முதல் பந்தில் கம்மின்ஸ் ஃபீல்டிங்கினால் விக்கெட் கிடைத்தது.

இப்படியாக ஃபீல்டிங்கில் 2 விக்கெட், பந்துவீச்சில் 2 விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார். பலம்வாய்ந்த பஞ்சாப் அணிக்கு எதிராக பந்துவீச்சு, தலைமைப் பண்பினால் சன்ரைசர்ஸ் அணி வென்றது.

சதம் அடித்த கூப்பர் கானலி ஆட்ட நாயகன் விருதுக்கு தேர்வாகவில்லை. மாறாக அதனை வென்ற பாட் கம்மின்ஸ் பேசியிருப்பதாவது:

நான் பந்துவீசிய விதம் குறித்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இருந்தும் இந்த விருது எனக்கு எப்படி கிடைத்தது எனத் தெரியவில்லை. ஆனால், நான் மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறேன். புத்துணர்வாக இந்தத் தொடருக்கு வந்திருக்கிறேன். நன்றாகவும் தயாராகி வந்துள்ளேன். என்னால் வெற்றிக்கு பங்களிக்க முடிந்ததை நினைத்து மகிழ்ச்சியாக கருதுகிறேன்.

பவர்பிளேவில் மற்ற அணிகளை விட நாங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக இன்று செயல்பட்டுள்ளோம். எங்களுக்கென திட்டங்கள் இருந்தன. வேறு வழியின்றிதான் பவுன்சர் பந்தை வீசினேன். நல்ல வேளையாக அது எங்களுக்கு உதவியது என்றார்.

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அபாரமான வெற்றியினால் அந்த அணி புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

Summary

I still don't know how I got that award says Pat Cummins

சூர்யவன்ஷிக்கு ரசிகரான ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ்!

