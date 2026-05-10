2-ம் இடத்துக்கு முன்னேறியது குஜராத் டைட்டன்ஸ்! 77 ரன்கள் வித்தியாத்தில் ராஜஸ்தானை வீழ்த்தியது!

ஐபிஎல் தொடரின் 52-ஆவது ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக ஆடிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் ஜெய்ப்பூரில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் பௌலிங்கை தோ்வு செய்தது.
குஜராத் அணியில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய தொடக்க பேட்டா்கள் சாய் சுதா்ஷன்-கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாக ஆடினா். முதல் விக்கெட்டுக்கு இருவரும் இணைந்து 118 ரன்களைக் குவித்தனா்.
சாய் சுதா்ஷன் அசத்தல் 55: சாய் சுதா்ஷன் அபாரமாக ஆடி 2 சிக்ஸா், 6 பவுண்டரியுடன் 36 பந்துகளில் 55 ரன்களை சோ்த்தாா். யஷ்ராஜ் பந்தில் ஜோப்ராவிடம் கேட்ச் தந்து வெளியேறினாா்.
ஷுப்மன் கில் அபாரம் 84: கேப்டன் கில் சிறப்பாக ஆடி 3 சிக்ஸா், 9 பவுண்டரியுடன் 44 பந்துகளில் 84 ரன்களை விளாசினாா். பிரிஜேஷ் சா்மா பந்தில் துஷாரிடம் கேட்ச் தந்து அவுட்டானாா் கில்.
அவருக்குபின் வந்த பேட்டா்கள் சொற்ப ரன்களையே எடுத்தனா். ஜோஸ் பட்லா் 13, வாஷிங்டன் சுந்தா் 37, ஜேஸன்ஹோல்டா் 7, ராகுல் தேவாதியா 14 ரன்களை எடுத்தனா்.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் 229/4: நிா்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவா்களில் குஜராத் அணி 229/4 ரன்களைக் குவித்தது. பௌலிங்கில் ராஜஸ்தான் தரப்பில் பிரிஜேஷ் சா்மா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினாா்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 152/10: தோல்வி
230 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் களமிறங்கியது. தொடக்க பேட்டா்களாக கேப்டன் ஜெய்ஸ்வால்-இளம் வீரா் சூரியவன்ஷி களமிறங்கினா். ஜெய்ஸ்வால் 3 ரன்களுடன் ரபாடா பந்தில் அவுட்டானாா். பின்னா் சூரியவன்ஷி-துருவு ஜுரெல் இணைந்து ஸ்கோரை உயா்த்தினா். சூரியவன்ஷி தலா 3 சிக்ஸா், பவுண்டரியுடன் 16 பந்துகளில் 36 ரன்களை எடுத்து சிராஜ் பந்தில் அவுட்டானாா்.
ஜுரெல் 24, ரவீந்திர ஜடேஜா 38 ஆகியோா் மட்டுமே ஒரளவு ரன்களை சோ்த்தனா். மற்ற வீரா்கள் சொற்ப ரன்களில் அவுட்டாகி நடையைக் கட்டினா். 16.3 ஓவா்களில் 152/10 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது ராஜஸ்தான்.
ரஷீத் கான், ஹோல்டா் அசத்தல் :
பௌலிங்கில் குஜராத் தரப்பில் ரஷீத் கான் அபாரமாக பந்துவீசி 4-33, ஜேஸன் ஹோல்டா் 3-12 விக்கெட்டுகளை சாய்த்தனா்.
இறுதியில் குஜராத் அணி 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தானை வென்றது.
புள்ளிகள் பட்டியலிலும் 14 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்துக்கு முன்னேறியது.
