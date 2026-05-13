ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசையில் பும்ரா, ஜடேஜா முதலிடம்..! டாப் 10 பட்டியலில் ஜெய்ஸ்வால், கில்!

ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியர்கள் குறித்து...

ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா - படம் | AP

Updated On :31 நிமிடங்கள் முன்பு

ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசைப் பட்டியலில் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா பந்துவீச்சில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். பேட்டிங்கில் ஜோ ரூட் முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.

இந்திய பேட்டர்களில் டாப் 10ல் இருவர் மட்டுமே இடம்பிடித்துள்ளார். 8ஆவது இடத்தில் ஜெய்ஸ்வால் நீடிக்க, ஷுப்மன் கில் ஓரிடம் முன்னேறி 9ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

டெஸ்ட் தரவரிசையில் பும்ராவைத் தவிர்த்து எந்த இந்திய பந்துவீச்சாளர்களும் டாப் 10ல் இல்லை என்பது வருத்தமளிக்கும் விஷயமாக இருக்கிறது. சிராஜ், ஜடேஜா, குல்தீப் தலா முறையே 12, 14,15ஆவது இடங்களில் இருக்கிறார்கள்.

டெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்கள் வரிசையில் ரவீந்திர ஜடேஜா தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். இதிலும் டாப் 10ல் வேறு எந்த இந்தியர்களும் இடம்பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பந்துவீச்சு: ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா முதலிடம்.

பேட்டிங்: ஜெய்ஸ்வால் (8), ஷுப்மன் கில் (9)

ஆல்ரவுண்டர்: ரவீந்திர ஜடேஜா முதலிடம்.

Summary

ICC Test Rankings: Bumrah maintains top spot, Jaiswal and Gill placed at No.8 and 9 respectively

ஐசிசி ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த இந்தியா!

