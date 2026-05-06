கிரிக்கெட்

டி20 தரவரிசை: முதலிடத்தில் நீடிக்கும் இந்தியா

சா்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) டி20 தரவரிசைப் பட்டியலில், 3 முறை உலக சாம்பியனான இந்தியா முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.

Updated On :6 மே 2026, 3:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சா்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) டி20 தரவரிசைப் பட்டியலில், 3 முறை உலக சாம்பியனான இந்தியா முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.

கடந்த மாா்ச் மாதம் டி20 உலக சாம்பியனான இந்தியா, போட்டியின் வரலாற்றில் கோப்பையைத் தக்கவைத்த முதல் அணி, 3 முறை சாம்பியனான ஒரே அணி ஆகிய சாதனைகளைப் படைத்தது.

ஐசிசி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தரவரிசையின்படி, முதல் 7 இடங்களில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இந்தியா 275 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்க, இங்கிலாந்து (262), ஆஸ்திரேலியா (258) அணிகள் முறையே அடுத்த இரு இடங்களில் உள்ளன.

நியூஸிலாந்து (247), தென்னாப்பிரிக்கா (244), பாகிஸ்தான் (240), மேற்கிந்தியத் தீவுகள் (233) ஆகியவை 4 முதல் 7-ஆம் இடங்களை வகிக்கின்றன. வங்கதேசம் (225) எட்டாம் இடத்துக்கு முன்னேற, இலங்கை (221) ஒன்பதாம் இடத்துக்கு சறுக்கியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் (220) டாப் 10 எண்ணிக்கையை நிறைவு செய்கிறது.

பட்டியலில் இருக்கும் அணிகள், 2025 மே முதல் விளையாடிய ஆட்டங்களை 100 சதவீதமும், அதற்கு முந்தைய இரு ஆண்டுகளில் களம் கண்ட ஆட்டங்களை 50 சதவீதமும் மதிப்பீடு செய்து தரவரிசை நிா்ணயிக்கப்பட்டதாக ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது.

