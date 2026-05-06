டி20 தரவரிசை: முதலிடத்தில் நீடிக்கும் இந்தியா

சா்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலின் (ஐசிசி) டி20 தரவரிசைப் பட்டியலில், 3 முறை உலக சாம்பியனான இந்தியா முதலிடத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது.
கடந்த மாா்ச் மாதம் டி20 உலக சாம்பியனான இந்தியா, போட்டியின் வரலாற்றில் கோப்பையைத் தக்கவைத்த முதல் அணி, 3 முறை சாம்பியனான ஒரே அணி ஆகிய சாதனைகளைப் படைத்தது.
ஐசிசி செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட திருத்தப்பட்ட தரவரிசையின்படி, முதல் 7 இடங்களில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இந்தியா 275 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருக்க, இங்கிலாந்து (262), ஆஸ்திரேலியா (258) அணிகள் முறையே அடுத்த இரு இடங்களில் உள்ளன.
நியூஸிலாந்து (247), தென்னாப்பிரிக்கா (244), பாகிஸ்தான் (240), மேற்கிந்தியத் தீவுகள் (233) ஆகியவை 4 முதல் 7-ஆம் இடங்களை வகிக்கின்றன. வங்கதேசம் (225) எட்டாம் இடத்துக்கு முன்னேற, இலங்கை (221) ஒன்பதாம் இடத்துக்கு சறுக்கியுள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் (220) டாப் 10 எண்ணிக்கையை நிறைவு செய்கிறது.
பட்டியலில் இருக்கும் அணிகள், 2025 மே முதல் விளையாடிய ஆட்டங்களை 100 சதவீதமும், அதற்கு முந்தைய இரு ஆண்டுகளில் களம் கண்ட ஆட்டங்களை 50 சதவீதமும் மதிப்பீடு செய்து தரவரிசை நிா்ணயிக்கப்பட்டதாக ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஐசிசி டி20 அணிகளுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த இந்தியா!
ஐசிசி தரவரிசையில் ஷஃபாலி வர்மா முன்னேற்றம்; சரிவை சந்தித்த ஸ்மிருதி மந்தனா!
வைஷாலியின் வியத்தகு வெற்றி!
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பைக்கான பரிசுத் தொகையை உயர்த்திய ஐசிசி; எவ்வளவு தெரியுமா?
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை