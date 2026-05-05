ஐசிசி டி20 அணிகளுக்கான தரவரிசையில் முதலிடத்தை தக்கவைத்த இந்தியா!

ஐசிசி டி20 அணிகளுக்கான தரவரிசையில் இந்திய அணி முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.
அண்மையில் நிறைவடைந்த ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாறு படைத்தது. அதேபோல, டி20 உலகக் கோப்பையை நடத்திய நாடு முதல் முறையாக கோப்பையை வென்றது என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் படைத்தது.
இந்த நிலையில், ஐசிசி டி20 அணிகளுக்கான தரவரிசையில் இந்திய அணி முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இந்திய அணி முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
இது தொடர்பாக ஐசிசி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: ஐசிசி சார்பில் சிறந்த டி20 அணிகளுக்கான தரவரிசை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த தரவரிசையில் 275 புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி முதலிடத்தில் உள்ளது. 262 புள்ளிகளுடன் இங்கிலாந்து அணி இரண்டாவது இடத்திலும், 258 புள்ளிகளுடன் ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன. நியூசிலாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா, பாகிஸ்தான் மற்றும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணிகள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The Indian team has retained the top spot in the ICC T20 team rankings.
