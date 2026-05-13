Dinamani
கண்களிலும் காதுகளிலும் பொறாமைப் புகை! திமுகவை விமர்சித்த விஜய்!நீட் தேர்வு தேவையில்லை; ரத்து செய்க: முதல்வர் ஜோசப் விஜய்அதிமுகவுடன் கூட்டணியமைக்க தவெக தயாராக இருந்தது: சி.வி. சண்முகம்மே 16-ல் தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை! வெற்றியின் வீச்சு கொளத்தூரில் பார்த்தும்கூடவா புரியவில்லை? - முதல்வர் விஜய்திமுகவுடன் கூட்டணி; கனவில்கூட வரக்கூடாது: சசிகலா
/
கிரிக்கெட்

ஓவர்கள் குறைக்கப்படாது: ஆர்சிபி பந்துவீச்சு; அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேர்ப்பு!

சத்தீஸ்கரில் நடைபெறும் ஆர்சிபி - கேகேஆர் ஐபிஎல் போட்டி குறித்து...

News image

பயிற்சியில் பந்துவீசும் விராட் கோலி. - படம்: ஐபிஎல்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சத்தீஸ்கரில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது. ஆர்சிபி அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 57-ஆவது போட்டியில் ஆர்சிபியும் கொல்கத்தா அணியும் மோதுகின்றன. மழையினால் ஏற்பட்ட ஈரப்பதம் காரணமாக 7 மணிக்கு டாஸ் சுண்டுவது 8.30 மணியாக மாறியது.

இந்தப் போட்டி 8.45 மணிக்கு தொடங்கும். இருந்தும் இரு அணிகளும் முழுமையாக 20 ஓவர்கள் விளையாடுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்சிபி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் வென்றால் முதலிடத்துக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில் கேகேஆர் வென்றால் தில்லியை பின்னுக்குதள்ளி 7ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (பிளேயிங் லெவன்): அஜிங்க்யா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், ரகுவன்ஷி, ரோவ்மன் பவல், மணீஷ் பாண்டே, ரிங்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (பிளேயிங் லெவன்): ஜேக்கப் பெத்தேல், விராட் கோலி, ரஜத் படிதார், ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், வெங்கடேஷ் ஐயர், க்ருணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலாம் தார், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட்.

Summary

No Reduction in Overs: RCB to Bowl; Venkatesh Iyer Included in Team!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

முதலிடத்துக்கு முன்னேறுமா ஆர்சிபி? மழையினால் தாமதமாகும் போட்டி!

முதலிடத்துக்கு முன்னேறுமா ஆர்சிபி? மழையினால் தாமதமாகும் போட்டி!

மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக ஆர்சிபி பந்துவீச்சு!

மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிராக ஆர்சிபி பந்துவீச்சு!

ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் சர்ச்சை..! கொந்தளித்த விராட் கோலி, ஆர்சிபி ரசிகர்கள்!

ரஜத் படிதார் ஆட்டமிழப்பில் சர்ச்சை..! கொந்தளித்த விராட் கோலி, ஆர்சிபி ரசிகர்கள்!

இந்திய டி20 அணிக்கு புதிய கேப்டனாகும் ஸ்ரேயாஷ் ஐயர்?

இந்திய டி20 அணிக்கு புதிய கேப்டனாகும் ஸ்ரேயாஷ் ஐயர்?

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு