ஓவர்கள் குறைக்கப்படாது: ஆர்சிபி பந்துவீச்சு; அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேர்ப்பு!

சத்தீஸ்கரில் நடைபெறும் ஐபிஎல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது. ஆர்சிபி அணியில் வெங்கடேஷ் ஐயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 57-ஆவது போட்டியில் ஆர்சிபியும் கொல்கத்தா அணியும் மோதுகின்றன. மழையினால் ஏற்பட்ட ஈரப்பதம் காரணமாக 7 மணிக்கு டாஸ் சுண்டுவது 8.30 மணியாக மாறியது.
இந்தப் போட்டி 8.45 மணிக்கு தொடங்கும். இருந்தும் இரு அணிகளும் முழுமையாக 20 ஓவர்கள் விளையாடுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆர்சிபி அணி புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் வென்றால் முதலிடத்துக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
இந்தப் போட்டியில் கேகேஆர் வென்றால் தில்லியை பின்னுக்குதள்ளி 7ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (பிளேயிங் லெவன்): அஜிங்க்யா ரஹானே, ஃபின் ஆலன், கேமரூன் கிரீன், ரகுவன்ஷி, ரோவ்மன் பவல், மணீஷ் பாண்டே, ரிங்கு சிங், சுனில் நரைன், அனுகுல் ராய், வைபவ் அரோரா, கார்த்திக் தியாகி
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (பிளேயிங் லெவன்): ஜேக்கப் பெத்தேல், விராட் கோலி, ரஜத் படிதார், ஜிதேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், வெங்கடேஷ் ஐயர், க்ருணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ரசிக் சலாம் தார், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட்.
