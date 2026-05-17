சொதப்பும் டெவால்டு பிரெவிஸ்..! கடந்த சீசனைவிட 50% குறைவான ரன்கள்!

சிஎஸ்கேவின் நட்சத்திர வீரர் டெவால்டு பிரெவிஸ் குறித்து...

News image

டெவால்டு பிரெவிஸ். - படம்: எக்ஸ் / சிஎஸ்கே.

Updated On :28 நிமிடங்கள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கேவின் நட்சத்திர வீரர் டெவால்டு பிரெவிஸ் நடப்பு ஐபிஎல் சீசனில் மிக மோசமாக விளையாடி வருகிறார். கடந்த சீசனை விட 50 சதவிகித ரன்கள் குறைவாக எடுத்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே அணி புள்ளிப் பட்டியலில் 12 புள்ளிகளுடன் ஆறாவது இடத்தில் இருக்கிறது. மீதமுள்ள 2 போட்டிகளில் வென்றால் பிளே ஆஃப் செல்லும் வாய்ப்பிருக்கிறது.

தென்னாப்பிரிக்காவைச் சேர்ந்த டெவால்டு பிரெவிஸ் (23 வயது) கடந்த சீசனில் மாற்றுவீரராக சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்தார். கடந்த சீசனில் மொத்தமாக 6 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 225 ரன்கள் குவித்தார். 180 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் 37.50 சராசரியுடன் விளையாடியிருந்தார்.

இந்த சீசனில் காயத்துக்குப் பிறகு வந்திருக்கும் டெவால்டு பிரெவிஸ் 6 போட்டிகளில் 99 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். 122.22 ஸ்டிரைக் ரேட்டுடன் சராசரி 16.50ஆக இருக்கிறது.

கடந்த சீசனில் அடித்த ரன்களை விட 50 சதவிகிதத்திற்கும் குறைவாக எடுத்திருப்பது சிஎஸ்கே ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது.

மீதமிருக்கும் இரண்டு போட்டிகளில் நல்ல ரன் ரேட்டில் சிஎஸ்கே வெல்ல வேண்டுமெனில் டெவால்டு பிரெவிஸ் ஃபார்முக்குத் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்.

Dewald Brevis Struggles! 50% Fewer Runs Than Last Season!

