Dinamani
நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில்! விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது!பிரதமர் மோடியுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!பினராயி வீட்டில் சோதனை! அமலாக்கத்துறை வாகனம் மீது தாக்குதல்!
/
கிரிக்கெட்

பாட் கம்மின்ஸ் ஓவரில் ஹாட்ரிக் சிக்ஸர் அடித்த சூர்யவன்ஷி..! 16 பந்துகளில் அரைசதம்!

சன்ரைசர்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஓவரில் அடித்து நொறுக்கிய சூர்யவன்ஷி குறித்து...

News image

வைபவ் சூர்யவன்ஷி. - படம்: எக்ஸ் / ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்.

Updated On :27 மே 2026, 7:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் ஓவரில் 15 வயதான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்தினார்.

முல்லான்பூரில் நடைபெற்றுவரும் எலிமினேட்டர் 2ல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் வீசிய போட்டியின் மூன்றாவது ஓவரில் 25 ரன்கள் வழங்கினார்.

ஆஸ்திரேலிய கேப்டனான கம்மின்ஸ் ஓவரில் 1, 4, வைட், 6, 6, 6, 1 என அடித்து நொறுக்கப்பட்டது. கம்மின்ஸ் ஓவரில் சூர்யவன்ஷி ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்தினார்.

இந்தப் போட்டியில் 16 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 59* ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார். 5 ஓவர்கள் முடிவில் ராஜஸ்தான் அணி 74 ரன்கள் குவித்துள்ளது.

Summary

Suryavanshi Smashes a Rapid Half-Century, Hitting a Hat-trick of Sixes in Pat Cummins' Over!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆட்ட நாயகன் விருது எப்படி கிடைத்தது எனத் தெரியவில்லை... பாட் கம்மின்ஸ் கலகல பேச்சு!

ஆட்ட நாயகன் விருது எப்படி கிடைத்தது எனத் தெரியவில்லை... பாட் கம்மின்ஸ் கலகல பேச்சு!

3.2 ஓவரில் அரைசதம்: 300 ரன்கள் அடிக்குமா சன்ரைசர்ஸ்?

3.2 ஓவரில் அரைசதம்: 300 ரன்கள் அடிக்குமா சன்ரைசர்ஸ்?

சூர்யவன்ஷிக்கு ரசிகரான ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ்!

சூர்யவன்ஷிக்கு ரசிகரான ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ்!

பாட் கம்மின்ஸ் வந்தாலும் இஷான் கிஷனே கேப்டனாக தொடர வேண்டும்: சஞ்சய் பங்கார்

பாட் கம்மின்ஸ் வந்தாலும் இஷான் கிஷனே கேப்டனாக தொடர வேண்டும்: சஞ்சய் பங்கார்

விடியோக்கள்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK