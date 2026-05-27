பாட் கம்மின்ஸ் ஓவரில் ஹாட்ரிக் சிக்ஸர் அடித்த சூர்யவன்ஷி..! 16 பந்துகளில் அரைசதம்!

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் ஓவரில் 15 வயதான இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்தினார்.
முல்லான்பூரில் நடைபெற்றுவரும் எலிமினேட்டர் 2ல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. ராஜஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் வீசிய போட்டியின் மூன்றாவது ஓவரில் 25 ரன்கள் வழங்கினார்.
ஆஸ்திரேலிய கேப்டனான கம்மின்ஸ் ஓவரில் 1, 4, வைட், 6, 6, 6, 1 என அடித்து நொறுக்கப்பட்டது. கம்மின்ஸ் ஓவரில் சூர்யவன்ஷி ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்கள் அடித்து அசத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் 16 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி 59* ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார். 5 ஓவர்கள் முடிவில் ராஜஸ்தான் அணி 74 ரன்கள் குவித்துள்ளது.
Suryavanshi Smashes a Rapid Half-Century, Hitting a Hat-trick of Sixes in Pat Cummins' Over!
