இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நியூசிலாந்து வீரர்கள் இருவர் விலகல்!
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நியூசிலாந்து வீரர்கள் இரண்டு பேர் விலகியுள்ளனர்.
நியூசிலாந்து அணி வீரர்கள் - படம் | AP
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நியூசிலாந்து வீரர்கள் இரண்டு பேர் விலகியுள்ளனர்.
இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான டி20 தொடர் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது. இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 4) தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், காயத்திலிருந்து மீண்டுவரத் தாமதம் ஆவதால் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து நட்சத்திர வீரர்களான மார்க் சாப்மேன் மற்றும் ரச்சின் ரவீந்திரா இருவரும் விலகியுள்ளனர்.
இது தொடர்பாக நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: அண்மையில் மார்க் சாப்மேனுக்கு எடுக்கப்பட்ட ஸ்கேனிலிருந்து அவருக்கு காயம் குணமடைய இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் தேவைப்படுவது தெரியவந்தது. ரச்சின் ரவீந்திராவின் தோள்பட்டை காயம் குணமடையவும் இன்னும் சில நாள்கள் தேவைப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, இவர்கள் இருவரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் கடைசி இரண்டு போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடுவார் எனக் கூறப்பட்டிருந்த டிம் செய்ஃபர்ட் தற்போது தொடர் முழுவதும் விளையாடவுள்ளார். ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் முதல் மூன்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளார். டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட் 4-வது மற்றும் 5-வது போட்டியில் விளையாடவுள்ளார்.
Summary
Two New Zealand players have withdrawn from the ODI series against India.
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