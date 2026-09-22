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இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து மூத்த இங்கிலாந்து வீரர் விலகல்!

இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக மூத்த இங்கிலாந்து வீரர் விலகியுள்ளார்.

Adil Rashid

அடில் ரஷீத் - படம் | இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

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இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து காயம் காரணமாக மூத்த இங்கிலாந்து வீரர் விலகியுள்ளார்.

இலங்கை அணி இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நிறைவடைந்துவிட்ட நிலையில், ஒருநாள் தொடர் இன்று (செப்டம்பர் 22) தொடங்கியது.

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் மூத்த வீரர்களில் ஒருவரான அடில் ரஷீத் காயம் காரணமாக இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளார்.

கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இங்கிலாந்து அணியின் பிரதான சுழற்பந்துவீச்சாளராக வலம் வரும் அடில் ரஷீத்துக்கு டி20 தொடரின்போது, வலது கையில் காயம் ஏற்பட்டது. அதனால், அவர் முதல் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாட மாட்டார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது அவர் இலங்கைக்கு எதிரான தொடரிலிருந்து முழுமையாக விலகியுள்ளதாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அடில் ரஷீத்துக்குப் பதிலாக பிளேயிங் லெவனில் ரிஹான் அகமது களமிறக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

A senior England player has withdrawn from the ODI series against Sri Lanka due to injury.

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