நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள்: அனுபவமில்லாத வீரர்களுடன் இந்தியா; டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளதைப் பற்றி...
மிட்செல் சாண்டனர் - ஷுப்மன் கில்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்து வீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20, 2 டெஸ்ட், 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. இந்தச் சுற்றுப்பயணத்தில் இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான டி20 தொடர் நவ. 1 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.
இதனையடுத்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் இன்று (நவ. 4) காலை ஆக்லாந்தில் தொடங்கியது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீசுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி, குர்னூர் பிரார் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகிய நான்கு வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு அணியில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளதால், குல்தீப் யாதவ் மீண்டும் அணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். அனுபவமில்லாத வீரர்களுடன் இந்திய அணி களமிறங்கும் நேரத்தில் அனுபவமிக்க முகமது சிராஜ் மீண்டும் அணியிலிருந்து ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ளார்.
இந்திய அணி விவரம்: ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயஸ் ஐயர், அக்ஷர் படேல், கே.எல். ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), நமன் திர், அன்ஷுல் கம்போஜ், ஆகிப் நபி, குர்னூர் ப்ரார், அர்ஷ்தீப் சிங்
நியூசிலாந்து அணி விவரம்: டிம் சீஃபர்ட், வில் யங், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், டேரில் மிட்செல், டாம் லாதம் (விக்கெட் கீப்பர்), க்ளென் பிலிப்ஸ், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், ஜேக்கப் டஃபி, பிளேயர் டிக்னர்.
Summary
ndia captain Shubman Gill opted to field with the visitors including four specialist fast bowlers with a collective experience of 29 games in the first ODI against New Zealand here on Wednesday.
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