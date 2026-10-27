நியூசி.க்கு எதிரான தொடரை வெல்லுமா இந்தியா? டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு தேர்வு!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு தேர்வு செய்துள்ளதைப் பற்றி...
மிட்செல் சாண்டனர் - ஷ்ரேயஸ் ஐயர்.
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி 5 டி20, இரண்டு டெஸ்ட் மற்றும் 5 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
இவ்விரு அணிகளும் மோதிய முதலிரண்டு டி20 போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், மூன்றாவது டி20 போட்டி வெல்லிங்டனில் இன்று (அக். 27) நடைபெறுகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர், பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். கடந்த ஆட்டத்தில் இருந்த பிலேயிங் லெவனுடன் இந்திய அணி களமிறங்கியுள்ளது.
முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் பந்து வீச்சில் ரன்களை வாரி வழங்கிய புவனேஷ்வர் குமார் மற்றும் பேட்டிங் சொதப்பிய இளம் நட்சத்திரம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இருவரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதேநேரத்தில் நியூசிலாந்து அணியில் மூன்று மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேட் ஹென்றி, லாக்கி பெர்குசன் மற்றும் நாதன் ஸ்மித் ஆகியோர் வெளியேற்றப்பட்டு, மேத்யூ ஃபிஷர், கைல் ஜேமிசன் மற்றும் ஆடம் மில்னே சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்திய அணி விவரம்
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, நமன் திர், அக்சர் படேல், புவனேஷ்வர் குமார், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ்.
டிம் செய்ஃப்ர்ட்(விக்கெட் கீப்பர்), ஃபின் ஆலன், டேரில் மிட்செல், கிளென் பிலிப்ஸ், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), கைல் ஜேமிசன், ஆடம் மில்னே, ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர்.
Summary
India have won the toss and opted to bowl. It's a hat-trick of toss wins for Shreyas Iyer. India are unchanged. And the Indian players are out with their gloves in windy Wellington.
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