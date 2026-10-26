நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகல்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20 போட்டியிலிருந்து இஷான் கிஷன் விலகியது பற்றி...
இஷான் கிஷன் - ANI
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியிலும் இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் விளையாட மாட்டார் என்று பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது.
இந்திய அணி நியூசிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு டி20, ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை இரு டி20 போட்டிகள் முடிவடைந்திருக்கும் நிலையில், இந்திய அணி 2-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது.
கடந்த அக். 22 ஆம் தேதி கிறிஸ்ட்சர்ச்சில் நடைபெற்ற முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் இஷான் கிஷனுக்கு இடுப்புப் பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த தசைப்பிடிப்பிலிருந்து குணமடையாத நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் இஷான் கிஷன் விளையாடவில்லை.
இந்த நிலையில், வெலிங்டனில் நாளை (அக். 27) நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது டி20 போட்டியிலும் இஷான் கிஷன் விளையாட மாட்டார் என்று பிசிசிஐ இன்று தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக பிசிசிஐ வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரின் முதல் டி20 போட்டியில், வலது தொடை இடுப்புப் பகுதியில் ஏற்பட்ட லேசான தசைப்பிடிப்பிலிருந்து இஷான் கிஷன் குணமடைந்து வருகிறார்.
அவர் இன்னும் முழுமையான உடல் தகுதியை எட்டவில்லை என்பதால், அக்டோபர் 27, 2026 அன்று வெலிங்டனில் நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது டி20 போட்டியில் அவர் பங்கேற்க மாட்டார். பிசிசிஐ மருத்துவக் குழுவினர் அவரது உடல்நிலை முன்னேற்றத்தைக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
மூன்றாவது டி20 போட்டிக்காகவும் குமார் குஷாக்ரா அணியுடன் தொடர்ந்து நீடிப்பார்” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Update— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand.
He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington.â¦
Summary
Ishan Kishan ruled out of the 3rd T20 match against New Zealand!
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