ஹா்மன்பிரீத், தீப்தி சர்மா சதம்: ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான தொடரை வென்றது இந்தியா!
ஜிம்பாப்வே மகளிா் அணிக்கு எதிரான 2-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில், இந்திய மகளிா் அணி 121 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி கண்டது.
ஜிம்பாப்வே மகளிா் அணிக்கு எதிரான 2-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில், இந்திய மகளிா் அணி 121 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அபார வெற்றி கண்டது. தொடா்ந்து 2 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்த இந்தியா, 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரைக் கைப்பற்றியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியா 50 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 328 ரன்கள் சோ்க்க, ஜிம்பாப்வே 48.5 ஓவா்களில் 207 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற இந்தியா, பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது. அணியின் இன்னிங்ஸில் கேப்டன் ஸ்மிருதி மந்தனா 0, ஷஃபாலி வா்மா 8 ரன்களுக்கு வெளியேறினா். தொடக்க வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் - 4-ஆவது பேட்டா் ஹா்மன்பிரீத் கௌா் கூட்டணி, 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 124 ரன்கள் சோ்த்தது.
அரை சதம் கடந்த பிரதிகா 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 61 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தொடா்ந்து வந்த தேஜல் ஹசப்னிஸ் 3 ரன்களுக்கு முடித்துக் கொண்டாா்.
6-ஆவது வீராங்கனையாக வந்த தீப்தி சா்மா, ஹா்மன்பிரீத்துடன் இணைய, இவா்கள் ஜோடி 5-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 153 ரன்கள் சோ்த்து அசத்தியது. ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 8-ஆவது சதத்தை கடந்த ஹா்மன்பிரீத் 15 பவுண்டரிகளுடன் 126 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.
அடுத்து ரிச்சா கோஷ் 7 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா். ஓவா்கள் முடிவில், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 2-ஆவது சதத்தை எட்டிய தீப்தி 15 பவுண்டரிகளுடன் 106 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். சயாலி சத்காரே 3 ரன்களுடன் துணை நின்றாா்.
ஜிம்பாப்வே பௌலா்களில் நோம்வெலோ சிபண்டா 2, டெண்டாய் மகுஷா, மிஷெல் மவுங்கா, நியாஷா குவான்ஸுரா, ஆலிண்டாா் சோ் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
பின்னா் 329 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே தரப்பில், மாடஸ்டா் முபாசிக்வா 9 பவுண்டரிகளுடன் 49, சிபோ முகெரி டிரிபானோ 7 பவுண்டரிகளுடன் 46, பிலவுட் பிஸா 4 பவுண்டரிகளுடன் 34 ரன்கள் சோ்த்து, வெற்றிக்கு முயற்சித்து வெளியேறினா்.
கேப்டன் ஜோசபின் கோமோ 2 பவுண்டரிகளுடன் 22 ரன்களுக்கு வீழ, லாரின் பிரி 6, மிஷெல் மவுங்கா 3, நியாஷா குவான்ஸுரா 20, சிட்ஸா துருரு 12, நோம்வெலோ சிபண்டா 0, டெண்டாய் மகுஷா 0 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா். இந்திய பௌலா்களில் வைஷ்ணவி சா்மா 4, தீப்தி சா்மா 3, சயாலி சத்காரே, ஜின்டிமனி காலிதா, ஸ்ரீசரணி ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
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