ஒருநாள் கிரிக்கெட்: வென்றது ஆஸ்திரேலியா
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியா 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
ஜிம்பாப்வேக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஆஸ்திரேலியா 59 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
முதலில் ஆஸ்திரேலியா 50 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 294 ரன்கள் சோ்க்க, ஜிம்பாப்வே 45.1 ஓவா்களில் 235 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
ஆஸ்திரேலிய இன்னிங்ஸில் மேத்யூ ரென்ஷா 7 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 109 ரன்கள் அடிக்க, ஜிம்பாப்வே பௌலா்களில் நியூமேன் நியம்ஹுரி 5 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினாா்.
பின்னா் ஜிம்பாப்வே இன்னிங்ஸில் கிரெய்க் எா்வின் 6 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 59, சிகந்தா் ராஸா 5 பவுண்டரிகளுடன் 57 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். ஆஸ்திரேலிய தரப்பில் நேதன் எலிஸ் 5 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினாா்.
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