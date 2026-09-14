நமீபியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை முழுமையாக வென்றது தென்னாப்பிரிக்க அணி!
நமீபியாவுக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றது.
நமீபியாவுக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெற்றி பெற்றது. தொடரை 3-0 என முழுமையாக வென்றது.
முதலில் நமீபியா 36.2 ஓவா்களில் 156 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தென்னாப்பிரிக்கா 21.3 ஓவா்களில் 1 விக்கெட் இழப்புக்கு 157 ரன்கள் எடுத்தது. நமீபிய இன்னிங்ஸில் ஜேன் கிரீன் 33 ரன்கள் அடிக்க, தென்னாப்பிரிக்க பௌலா்களில் பியோா்ன் ஃபோா்டுயின் 4 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா். தென்னாப்பிரிக்க இன்னிங்ஸில் ஜோா்டன் ஹொ்மான் 77 ரன்கள் சோ்க்க, நமீபிய தரப்பில் வால்டோ ஸ்மித் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினாா்.
மகளிா் வெற்றி: இதனிடையே, ஜிம்பாப்வே மகளிா் அணிக்கு எதிரான 2-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.
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