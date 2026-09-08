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ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

south african players

தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்கள் - படம் | AP

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 5:46 pm IST

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடுகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் முதலில் நடைபெறுகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டி வருகிற செப்டம்பர் 24 ஆம் தேதி டர்பனில் நடைபெறுகிறது.

இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் இந்தியாவுக்கு எதிராக கடைசியாக விளையாடியிருந்த டெம்பா பவுமா, மீண்டும் அணிக்குத் திரும்பியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் அவர் அணியைக் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்கா அணி விவரம்

டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னில் பார்ட்மேன், கார்பின் பாஷ், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்க், ஜெரால்டு கோட்ஸீ, குயிண்டன் டி காக், டோனி டி ஸார்ஸி, ஜோர்ன் ஃபோர்டூயின், மார்கோ யான்சென், கேசவ் மகாராஜ், குவெனா மாபாகா, அய்டன் மார்க்ரம், டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டான், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.

தென்னாப்பிரிக்கா - ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர் அட்டவணை

முதல் ஒருநாள் போட்டி - செப்டம்பர் 24, டர்பன்

இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி - செப்டம்பர் 27, ஜோஹன்ஸ்பெர்க்

மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி - செப்டம்பர் 30, பாட்செஃப்ஸ்ட்ரூம்

Summary

The South African cricket board has announced the squad for the ODI series against Australia.

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