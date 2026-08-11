முத்தரப்பு டி20 தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு!

ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா உடனான முத்தரப்பு டி20 தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) அறிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியா இடையேயான முத்தரப்பு டி20 தொடர் வருகிற ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த தொடர் நமீபியாவில் நடைபெறுகிறது.
இந்த முத்தரப்பு டி20 தொடர் நிறைவடைந்த பிறகு, தென்னாப்பிரிக்க அணி நமீபியாவுக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது. முத்தரப்பு டி20 தொடரில் விளையாடும் தென்னாப்பிரிக்க அணியே, நமீபியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது.
ð¨Squad Announcementð¨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 11, 2026
The South African Menâs selection panel has today announced the 15-player squad for the white-ball tour to Namibia later this month.
DP World Lions spinner Bjorn Fortuin will captain the side as the Proteas take on Namibia and Zimbabwe in a T20â¦ pic.twitter.com/vsFeT1Vp84
முத்தரப்பு டி20 தொடருக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி விவரம்
ஜோர்ன் ஃபோர்ட்டின் (கேப்டன்), ஈதன் பாஷ், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டோனி டி ஸார்ஸி, கனோர் எஸ்டர்ஹூசன், ஜோர்டான் ஹெர்மேன், ரூபின் ஹெர்மேன், டுயன் ஜேன்சன், குவெனா மபாகா, குபானி மோகோனா, குபா பீட்டர், லுஹான் டி பிரிட்டோரியஸ், லுதோ சிபாம்லா, ஜேசன் ஸ்மித், பிரேநாளன் சுப்பராயன்.
Summary
The South African cricket board announced today the squad for the T20 tri-series involving Zimbabwe and Namibia.
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