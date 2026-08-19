சேப்பாக்கை வென்றது கோவை!

டிஎன்பிஎல் போட்டியின் 21-ஆவது ஆட்டத்தில், விடா கோவை கிங்ஸ் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சேப்பாக் சூப்பா் கில்லீஸை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
முதலில் சேப்பாக் 19.3 ஓவா்களில் 167 ரன்களுக்கு 10 விக்கெட்டுகளை இழக்க, கோவை 18.5 ஓவா்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழந்து 171 ரன்கள் சோ்த்து வென்றது.
டிஎன்பிஎல் முதல் கட்டம் திண்டுக்கல்லில் நிறைவடைய, 2-ஆம் கட்டம் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. முதல் ஆட்டத்தில் கோவையை எதிா்கொண்ட சேப்பாக், பேட்டிங்கை தோ்வு செய்தது.
ராம் அரவிந்த் 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸா்களுடன் 63, தினேஷ் ராஜ் 32 ரன்கள் சோ்த்தனா். ஸ்வப்னில் சிங் 20, மோஹித் ஹரிஹரன் 13, மோகனபிரசாத் 12 ரன்களுக்கு வெளியேறினா்.
கேப்டன் நாராயணன் ஜெகதீசன் 6, அஷ்வந்த் வல்தப்பா 5, ஆஷிக், சிலம்பரசன், விக்னேஷ் 0 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினா். முடிவில் அபிஷேக் தன்வா் 11 ரன்களுடன் கடைசி வீரராக நின்றாா். கோவை பௌலா்களில் அம்ப்ரிஷ் 3, எம்.சித்தாா்த் 2, திவாகா், கிஷோா், ஜதவேத் சுப்ரமணியன் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
பின்னா் 168 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய கோவை அணியில், ராதாகிருஷ்ணன் 38, சுரேஷ் லோகேஷ்வா் 3 பவுண்டரிகளுடன் 40, பி.சச்சின் 37, மான் பாஃப்னா 7, கேப்டன் ஷாருக் கான் 25 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனா்.
முடிவில் அம்ப்ரிஷ் 10, மாதவ பிரசாத் 10 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிபெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். சேப்பாக் தரப்பில் ஸ்வப்னில் சிங், பிரேம்குமாா், சிலம்பரசன், விக்னேஷ் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
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