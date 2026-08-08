Dinamani
மேக்கேதாட்டு பிரச்னையை திசை திருப்பவே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்: கனிமொழி முழுமையான பயிர்க் கடன் தள்ளுபடிகோரி ஆக. 14-ல் அதிமுக ஆர்ப்பாட்டம்அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுக பங்கேற்கவில்லை என்றாலும் இதே நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்கள்: திருமாவளவன்தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம்! முதல்வர் விஜய் உறுதிபாபா வங்காவின் கணிப்புகள் நிறைவேறும் நேரம் நெருங்குகிறது! 2026- க்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறார்?முன்னணி சூரியகாந்தி எண்ணெய் நிறுவனத்துக்கு அபராதம்!கரூர் அரசுப்பணி வழக்கு: உச்சநீதிமன்றத்தில் ஆக. 14-ல் விசாரணைமுதல்வர் விஜய்யின் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை புறக்கணித்த 37 எம்.பி.க்கள்!
/
செய்திகள்

துஷாா் ரஹேஜா சதம்: திருப்பூருக்கு முதல் வெற்றி

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 5-ஆவது ஆட்டத்தில், ஐடிரீம் திருப்பூா் தமிழன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சேப்பாக் சூப்பா் கில்லீஸை வெள்ளிக்கிழமை வென்றது.

News image

SWAMINATHAN

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 7:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 5-ஆவது ஆட்டத்தில், ஐடிரீம் திருப்பூா் தமிழன்ஸ் அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சேப்பாக் சூப்பா் கில்லீஸை வெள்ளிக்கிழமை வென்றது.

முதலில் சேப்பாக் 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 205 ரன்கள் சோ்க்க, திருப்பூா் 18 ஓவா்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழந்து 206 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. நடப்பு சீசனில் சதமடித்த முதல் வீரராக, திருப்பூரின் துஷாா் ரஹேஜா பெருமை பெற்று, ஆட்டநாயகன் விருது பெற்றாா்.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற திருப்பூா், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. ஆஷிக் 6 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸா்களுடன் 98 ரன்கள் விளாசி, சதமடிக்கும் வாய்ப்பை நூலிழையில் தவறவிட்டாா். கேப்டன் நாராயண் ஜெகதீசன் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 27 ரன்களுக்கு விடைபெற்றாா்.

வசீம் அகமது 3 பவுண்டரிகளுடன் 16, தினேஷ் ராஜ் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 12, மோஹன பிரசாத் 1, அபிஷேக் தன்வா் 0, ராம் அரவிந்த் 0 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனா்.

ஓவா்கள் முடிவில் அஷ்வந்த் வல்தப்பா 3 சிக்ஸா்களுடன் 28, எம். சிலம்பரசன் 0 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். திருப்பூா் பந்துவீச்சாளா்களில் ஆா். சிலம்பரசன், மோகன் பிரசாத் ஆகியோா் தலா 2, டி.நடராஜன், சாய் கிஷோா், இசக்கிமுத்து ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.

அடுத்து, 206 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய திருப்பூா் அணியில் அமித் சாத்விக் 4 பவுண்டரிகளுடன் 19, கேப்டன் சாய் கிஷோா் 7 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

துஷாா் ரஹேஜா - பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் கூட்டணி 3-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 149 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றிக்கு அடித்தளமிட்டது. சதம் கடந்த ரஹேஜா 52 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸா்களுடன் 102 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா்.

Story image

முடிவில் பிரதோஷ் 9 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 73 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருக்க, முகமது அணி 1 ரன்னுடன் துணை நின்றாா். சேப்பாக் பௌலா்களில் விக்னேஷ் 3 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா்.

நெல்லை வெற்றி: இதனிடையே 6-ஆவது ஆட்டத்தில் நெல்லை ராயல் கிங்ஸ் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் திண்டுக்கல் டிராகன்ஸை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.

முதலில் திண்டுக்கல் 20 ஓவா்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 170 ரன்கள் சோ்க்க, நெல்லை 17.4 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 172 ரன்கள் சோ்த்து வென்றது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

துஷார் ரஹேஜா சதம் விளாசல்; திருப்பூர் தமிழன்ஸ் அபார வெற்றி!

துஷார் ரஹேஜா சதம் விளாசல்; திருப்பூர் தமிழன்ஸ் அபார வெற்றி!

சேலத்தை வென்றது கோவை: சச்சின், லிங்கேஷ் அசத்தல்!

சேலத்தை வென்றது கோவை: சச்சின், லிங்கேஷ் அசத்தல்!

திருப்பூரை வென்றது திண்டுக்கல்

திருப்பூரை வென்றது திண்டுக்கல்

பாகிஸ்தானை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா

பாகிஸ்தானை வென்றது தென்னாப்பிரிக்கா

விடியோக்கள்

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

காவிரி பிரச்னையை திசைதிருப்பவா Delimitation? - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |

என்னால் நல்ல பயிற்சியாளராக இருக்க முடியும்: மனம் திறந்த ரஹானே | Rahane |