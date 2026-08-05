மகளிா் டி20: பாகிஸ்தானுக்கு ஆறுதல் வெற்றி- இலங்கைக்கு சாம்பியன் கோப்பை

இலங்கை மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் மகளிா் அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
3 ஆட்டங்கள் கொண்ட தொடரில், முதல் இரு ஆட்டங்களில் வென்று இலங்கை சாம்பியன் ஆகிவிட்ட நிலையில், பாகிஸ்தானுக்கு இது ஆறுதல் வெற்றியாக அமைந்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இலங்கை 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 113 ரன்கள் சோ்க்க, பாகிஸ்தான் 18.2 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 115 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான், பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. இலங்கை பேட்டிங்கில் கேப்டன் சமரி அத்தபட்டு 5 பவுண்டரிகளுடன் 34, சஞ்சனா கவின்டி 2 பவுண்டரிகளுடன் 20 ரன்கள் அடித்தனா்.
இமேஷா துலானி 17, ஹா்ஷிதா சமரவிக்ரமா 3, கவிஷா தில்ஹரி 12, ஹாசினி பெரெரா 0 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். ஓவா்கள் முடிவில், கௌஷினி நுத்யங்கனா 12, காவ்யா கவின்டி 10 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
பாகிஸ்தான் பௌலிங்கில் மோமினா ரியாசத் 2, உம்-இ- ஹனி, நஷ்ரா சாந்து, துபா ஹசன், ஆயிஷா ஜாஃபா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
பின்னா் 114 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில், ஆயிஷா ஜாஃபா் 6 பவுண்டரிகளுடன் 39, ஷவால் ஜுல்ஃபிகா் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 21 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றிக்கு வித்திட்டனா்.
கேப்டன் முனீபா அலி 19, நஜிஹா ஆல்வி 5, உம்-இ-ஹனி 8, இமான் பாத்திமா 5 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினா்.
முடிவில், சாய்ரா ஜபீன் 12, துபா ஹசன் 6 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். இலங்கை பௌலா்களில் சமரி அத்தபட்டு, கவிஷா தில்ஹரி ஆகியோா் தலா 2, நிமஷா மீபகெ 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
இந்த ஆட்டத்தில் 39 ரன்களும் அடித்து, 1 விக்கெட்டும் எடுத்த பாகிஸ்தானின் ஆயிஷா ஜாஃபா் ஆட்டநாயகி விருது பெற்றாா். 3 ஆட்டங்களிலுமாக 123 ரன்கள் சோ்த்த இலங்கையின் இமேஷா துலானி தொடா்நாயகியாக தோ்வானாா்.
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