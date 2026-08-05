தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் நடப்பு சீசன் முதல் ஆட்டத்தில், திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஐ டிரீம் திருப்பூா் தமிழன்ஸை செவ்வாய்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
முதலில் திருப்பூா் அணி 15.4 ஓவா்களில் 107 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, திண்டுக்கல் அணி 18.3 ஓவா்களில் 3 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 111 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற திண்டுக்கல் அணி, பந்துவீச்சை தோ்வு செய்தது. திருப்பூா் அணியின் பேட்டிங்கில் அமித் சாத்விக் 2 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 20, உத்திரசாமி சசிதேவ் 2 பவுண்டரிகளுடன் 17, இசக்கிமுத்து 2 பவுண்டரிகளுடன் 15 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தனா்.
முகமது அலி 1 பவுண்டரியுடன் 11, துஷாா் ரஹேஜா 4, கேப்டன் சாய் கிஷோா் 4, பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் 7, கணேஷ் 0, அனோவன்கா் 0, ரகுபதி சிலம்பரசன் 4 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
முடிவில் மோகன் பிரசாத் 1 பவுண்டரியுடன் 17 ரன்களுக்கு கடைசி வீரராக நின்றாா். திண்டுக்கல் பௌலா்களில் புவனேஸ்வரன், நிரங்கா் சா்மா ஆகியோா் தலா 3, சக்தி கருப்பசாமி 2, சந்தீப் வாரியா், காா்த்திக் சரண் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
பின்னா் 108 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய திண்டுக்கல் அணியில், அனுராக் ராஜேஷ் நாயா் 4 பவுண்டரிகளுடன் 34, சிவம் சிங் 10, ஜெயந்த் 7 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினா்.
முடிவில் விமல் குமாா் 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 33, ஹன்னி சைனி 1 பவுண்டரி, 1 சிக்ஸருடன் 17 ரன்களோடு, ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தினா்.
திருப்பூா் அணி பந்துவீச்சாளா்களில் டி.நடராஜன், ரகுபதி சிலம்பரசன், சாய் கிஷோா் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.
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