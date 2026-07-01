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கிரிக்கெட்

இறுதியில் ஆஸ்திரேலியா

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் அரையிறுதியில், ஆஸ்திரேலியா 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை செவ்வாய்க்கிழமை வென்று, முதல் அணியாக இறுதி ஆட்டத்தில் இடம் பிடித்தது.

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Updated On :1 ஜூலை 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் முதல் அரையிறுதியில், ஆஸ்திரேலியா 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை செவ்வாய்க்கிழமை வென்று, முதல் அணியாக இறுதி ஆட்டத்தில் இடம் பிடித்தது.

முதலில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 125 ரன்கள் சேர்க்க, ஆஸ்திரேலியா 13 ஓவர்களில் 2 விக்கெட்டுகள் இழந்து 127 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா, ஃபீல்டிங்கை தேர்வு செய்தது. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் கேப்டன் ஹேலி மேத்யூஸ் 5 பவுண்டரிகளுடன் 30, ஷிமெய்ன் கேம்பெல் 3 பவுண்டரிகளுடன் 22 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.

கியானா ஜோசஃப் 1 சிக்ஸருடன் 16, ஸ்டெஃபானி டெய்லர் 0, ஜாஸரா கிளாக்ஸ்டன் 0, ஷினெல் ஹென்றி 1 பவுண்டரியுடன் 10, ஜெனிலியா கிளாஸ்கோ 1 பவுண்டரியுடன் 15 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினர்.

ஓவர்கள் முடிவில் டீண்ட்ரா டாட்டின் 4 பவுண்டரிகளுடன் 26 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். ஆஸ்திரேலிய பெüலர்களில் சோஃபி மாலினுக்ஸ், ஆஷ்லே கார்ட்னர், ஜார்ஜியா வேர்ஹாம் ஆகியோர் தலா 2, அனபெல் சதர்லேண்ட் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினர்.

பின்னர் ஆஸ்திரேலிய இன்னிங்ஸில், ஜார்ஜியா வோல் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 16, எலிஸ் பெரி 2 ரன்களுடன் சாய்க்கப்பட்டனர்.

பெத் மூனி 8 பவுண்டரிகளுடன் 61, ஆஷ்லே கார்ட்னர் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 35 ரன்கள் சேர்த்து, அணியை வெற்றிக்கு வழிநடத்தி ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் தரப்பில் ஷினெல் ஹென்றி, ஹேலி மேத்யூஸ் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.

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