மகளிர் ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டி: வென்றது வங்கதேசம்
மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் 4-ஆவது ஆட்டத்தில், வங்கதேசம் 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தோனேசியாவை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தியது.
நஹிதா அக்தா்
மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியின் 4-ஆவது ஆட்டத்தில், வங்கதேசம் 71 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தோனேசியாவை திங்கள்கிழமை வீழ்த்தியது.
முதலில் வங்கதேசம் 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 129 ரன்கள் சோ்க்க, இந்தோனேசியா 17.3 ஓவா்களில் 58 ரன்களுக்கே 10 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது.
வங்கதேச அணியில் அதிகபட்சமாக சோபனா மோஸ்தரி 40 ரன்கள் சோ்க்க, இந்தோனேசிய பௌலா்களில் நி அரியானி 3 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினாா். பின்னா் இந்தோனேசிய பேட்டா்களில் மரியா கோராஸான் 12 ரன்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாக இருக்க, வங்கதேச தரப்பில் நஹிதா அக்தா் 3 விக்கெட்டுகள் எடுத்தாா்.
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