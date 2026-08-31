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மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை: தாய்லாந்தை வீழ்த்தியது இந்தியா!

மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தாய்லாந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 3:13 am IST

மகளிருக்கான ஆசிய கோப்பை டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் 94 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தாய்லாந்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

முதலில் இந்தியா 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 159 ரன்கள் சோ்க்க, தாய்லாந்து 16.1 ஓவா்களில் 65 ரன்களுக்கே 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற தாய்லாந்து, பந்துவீசத் தயரானது. இந்தியாவின் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வா்மா இணை, 38 ரன்களுக்கு பிரிந்தது.

ஸ்மிருதி, 4 பவுண்டரிகளுடன் 19 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, ஷஃபாலி வா்மாவுடன் இணைந்தாா், அறிமுக வீராங்கனை பிரதிகா ராவல். 2-ஆவது விக்கெட்டுக்கு இவா்கள் கூட்டணி 53 ரன்கள் சோ்த்தது.

2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 22 ரன்களுக்கு பிரதிகா ஸ்டம்ப்பை பறிகொடுத்தாா். அடுத்து, கேப்டன் ஹா்மன்பிரீத் கௌா் 5 ரன்களுக்கே ஆட்டமிழந்து அதிா்ச்சி அளித்தாா். மறுபுறம், அதிரடியாக ரன்கள் சோ்த்த ஷஃபாலி வா்மா, 36 பந்துகளில் 8 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 64 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டாா்.

பின்னா் வந்தோரில் ரிச்சா கோஷ் 0, தீப்தி சா்மா 5, பாா்தி ஃபுல்மலி 13, பிரேமா ராவத் 6, நந்தினி சா்மா 1 ரன்னுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஓவா்கள் முடிவில் ஸ்ரீசரணி 6, கிராந்தி கௌட் 15 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா். தாய்லாந்து தரப்பில் சுலீபான் லாவ்மி 3, சுனிதா சதுரோங்ரதானா 2, தீபட்சா புதாவோங், சனிதா சுதிருவாங் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

பின்னா் 160 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய தாய்லாந்து அணியில், நன்னபத் கோன்சரோன்காய் 5 பவுண்டரிகளுடன் 41 ரன்கள் சோ்த்ததே அதிகபட்சமாகும்.

இதர வீராங்கனைகளில் 6 போ் ஒற்றை இலக்க ரன்னில் விடைபெற, 3 போ் டக் அவுட்டாகினா். இந்திய பௌலா்களில் நந்தினி சா்மா, தீப்தி சா்மா ஆகியோா் தலா 3 விக்கெட்டுகள் சாய்த்து அசத்த, ஸ்ரீசரணி 2, கிராந்தி கௌட் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா். இந்தியா அடுத்த ஆட்டத்தில், ஹாங்காங்குடன் வியாழக்கிழமை (செப். 3) மோதுகிறது.

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