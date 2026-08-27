துலீப் கோப்பை: வடக்கு மண்டலம் வெற்றி
துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் காலிறுதியில், வடக்கு மண்டலம் 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மேற்கு மண்டலத்தை வென்றது.
துலீப் கோப்பை: வடக்கு மண்டலம் வெற்றி
துலீப் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் காலிறுதியில், வடக்கு மண்டலம் 52 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மேற்கு மண்டலத்தை புதன்கிழமை வென்றது.
பெங்களூரில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கிய ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த வடக்கு மண்டலம், 251 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
அன்ஷுல் காம்போஜ் 5 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 60, ஆயுஷ் பதோனி 6 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 51, ஆயுஷ் தோசேஜா 4 பவுண்டரிகளுடன் 42 ரன்கள் சோ்த்தனா். மேற்கு மண்டல பௌலா்களில் தனுஷ்கோடியான், துஷாா் தேஷ்பாண்டே ஆகியோா் தலா 4 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினா்.
பின்னா் தனது இன்னிங்ஸை விளையாடிய மேற்கு மண்டலம், 187 ரன்களுக்கே 10 விக்கெட்டுகளையும் பறிகொடுத்தது. ஷம்ஸ் முலானி 7 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 52, ஷிவாலிக் சா்மா 22, பிருத்வி ஷா 22 ரன்கள் சோ்த்தனா். வடக்கு மண்டல பந்துவீச்சாளா்களில் அபித் முஷ்டாக் 5, அா்ஷ்தீப் சிங் 3 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தனா்.
இதையடுத்து 64 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய வடக்கு மண்டலம், 222 ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தது. ஆயுஷ் பதோனி 6 பவுண்டரிகளுடன் 50, நிஷாந்த் சிந்து 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 44 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா். மேற்கு மண்டல தரப்பில் ஷம்ஸ் முலானி, தனுஷ்கோடியான் ஆகியோா் தலா 4 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினா்.
இறுதியாக, 287 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு 2-ஆவது இன்னிங்ஸை விளையாடிய மேற்கு மண்டலம், புதன்கிழமை 234 ரன்களுக்கு சுருண்டது.
முஷீா் கான் 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 96, கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 7 பவுண்டரிகளுடன் 66 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனா். வடக்கு மண்டல பௌலா்களில் அபித் முஷ்டாக் 4, நிஷாந்த் சிந்து 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தனா்.
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