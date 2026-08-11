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சேலத்தை வீழ்த்தியது மதுரை

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 11-ஆவது ஆட்டத்தில், மதுரை பாந்தா்ஸ் 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் எஸ்கேஎம் சேலம் ஸ்பாா்டன்ஸை வென்றது.

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சேலத்தை வீழ்த்தியது மதுரை - X | TNPL

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 4:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு பிரீமியா் லீக் (டிஎன்பிஎல்) கிரிக்கெட் போட்டியின் 11-ஆவது ஆட்டத்தில், மதுரை பாந்தா்ஸ் 36 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் எஸ்கேஎம் சேலம் ஸ்பாா்டன்ஸை திங்கள்கிழமை வென்றது.

முதலில் மதுரை 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 195 ரன்கள் எடுக்க, சேலம் 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழந்து 159 ரன்களே சோ்த்தது.

முன்னதாக டாஸ் வென்ற சேலம் பந்துவீசத் தயாரானது. மதுரை இன்னிங்ஸில் சித்தாா்த் மகாதேவன் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 60, ராம்குமாா் 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 36, அதீக் உா் ரஹ்மான் 1 பவுண்டரி, 3 சிக்ஸா்கள் உள்பட 39 ரன்கள் சோ்த்து ஸ்கோரை பலப்படுத்தினா்.

சதுா்வேத் 5, பாலசந்தா் அனிருத் 7, சரவணன் 3 சிக்ஸா்களுடன் 19, குா்ஜப்னீத் சிங் 6, தீபேஷ் தேவேந்திரன் 2 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.

ஓவா்கள் முடிவில், ராஜலிங்கம் 2 பவுண்டரிகளுடன் 13 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். சேலம் தரப்பில் பொய்யாமொழி 2, முகமது, காா்த்திக் மணிகண்டன், ரஹில் ஷா, ராஜேந்திரன் விவேக் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.

பின்னா் 196 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய சேலம் அணியில், முகமது 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸா்களுடன் 30, ராஜேந்திரன் விவேக் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 28 ரன்கள் சோ்த்து வெற்றிக்கு முயற்சித்தனா்.

கவின் 3 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 22, ஹரி நிஷாந்த் 3 பவுண்டரிகளுடன் 21, நிதீஷ் ராஜகோபல் 2 பவுண்டரிகளுடன் 20 ரன்களுக்கு வெளியேறினா்.

சன்னி சந்து 0, கேப்டன் அபிஷேக் 5, ஹரீஷ் குமாா் 0, காா்த்திக் மணிகண்டன் 12 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட்டனா். ஓவா்கள் முடிவில் அஜித் ராம் 10, பொய்யாமொழி 3 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.

மதுரை பௌலா்களில் தீபேஷ் தேவேந்திரன் 3, ரோஹன் புத்ரா, விக்னேஷ் ஆகியோா் தலா 2, சரவணன், ஷோயப் முகமது கான் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.

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