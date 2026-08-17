ஆசிய கோப்பை, ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான வங்கதேச அணி அறிவிப்பு!

ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான வங்கதேச அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் துபையிலும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானிலும் நடைபெறவுள்ளது. இந்த இரண்டு தொடர்களுக்குமான வங்கதேச அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
அணியின் கேப்டனாக நிகர் சுல்தானா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். துணைக் கேப்டனாக சுழற்பந்துவீச்சாளர் நஹிதா அக்தர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆசிய கோப்பை தொடரில் வங்கதேச அணி அதன் முதல் போட்டியில் வருகிற ஆகஸ்ட் 31 ஆம் தேதி இந்தோனேஷியாவை எதிர்கொள்கிறது.
ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய விளையாட்டுகளுக்கான வங்கதேச அணி விவரம்
நிகர் சுல்தானா (கேப்டன்), நஹிதா அக்தர் (துணைக் கேப்டன்), டிலாரா அக்தர், ஜுவாரியா ஃபெர்தோஸ், ஷர்மின் அக்தர் சுப்தா, சர்மின் சுல்தானா, ஷோபனா மொஸ்டாரி, ஷோர்னா அக்தர், ரிது மோனி, ஃபஹிமா கட்டூன், ரபேயா கான், மரூஃபா அக்தர், சுல்தானா கட்டூன், ஷாஞ்சிதா அக்தர், ஃபரிஹா இஸ்லாம்.
Summary
The Bangladesh Cricket Board has announced the squad for the Asia Cup and the Asian Games.
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