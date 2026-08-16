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கிரிக்கெட்

ஆசிய கோப்பை, ஆசிய போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் அணி அறிவிப்பு!

ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் மகளிரணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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ஃபாத்திமா சனா - படம் | ஐசிசி

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 5:23 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் மகளிரணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வருகிற ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி செப்டம்பர் 13 ஆம் தேதி வரை துபை சர்வதேச திடலில் நடைபெறுகிறது. அதன் பின், ஆசிய போட்டிகள் ஜப்பானில் வருகிற செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகின்றன.

இந்த நிலையில், ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

ஆசிய கோப்பை மற்றும் ஆசிய போட்டிகள் என இரண்டிலுமே பாகிஸ்தான் அணியை ஃபாத்திமா சனா கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

ஆசிய கோப்பைக்கான பாகிஸ்தான் அணி விவரம்

ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), ஆயிஷா ஜாஃபர், இமான் நஷீர், இமான் ஃபாத்திமா, குல் பெரோஷா, மொமினா ரியாசத், முனீபா அலி, நஜிகா அல்வி, நஷ்ரா சாந்து, சாதியா இக்பால், சைரா ஜபீன், ஷாவல் ஷுல்ஃபிகர், துபா ஹாசன், உம்-இ-ஹனி, வஹீதா அக்தர்.

ஆசிய போட்டிகளுக்கான பாகிஸ்தான் அணி விவரம்

ஃபாத்திமா சனா (கேப்டன்), ஆலியா ரியாஸ், ஆயிஷா ஸாஃபர், இமான் நஷீர், இமான் ஃபாத்திமா, குல் ஃபெரோஷா, ஹும்னா பிலால், மொமினா ரியாசத், முனீபா அலி, நஷ்ரா சாந்து, சைரா ஜபீன், ஷாவல் ஷுல்ஃபிகர், தஸ்மியா ருபாப், துபா ஹாசன், உம்-இ-ஹனி.

Summary

The Pakistan Cricket Board has announced the Pakistan women's squad for the Asia Cup and the Asian Games.

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