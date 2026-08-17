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கிரிக்கெட்

அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிரணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

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இங்கிலாந்து அணியின் கேப்டன் சார்லி டீன் - படம் | இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 7:34 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து மகளிரணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

அயர்லாந்து அணி இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த தொடர் வருகிற செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.

இந்த நிலையில், அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) அறிவித்துள்ளது.

15 பேர் கொண்ட அணியை சார்லி டீன் கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.

அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி விவரம்

மையா பௌச்சியர், அலைஸ் கேப்ஸி, கிரா சத்லி, டில்லி கோர்ட்டீன் கோல்மேன், சார்லி டீன் (கேப்டன்), சோஃபியா டங்க்லி, லாரன் ஃபைலர், டேனி கிப்ஸன், ஜோடி க்ரூகாக், ஃப்ரெயா கெம்ப், மெக்டொனால்டு கே, சாரிஸ் பேவ்லி, கிரேஸ் பாட்ஸ், மேடி வில்லியர்ஸ், இஸி வாங்.

Summary

The national cricket board has announced the England women's squad for the ODI series against Ireland.

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