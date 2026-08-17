டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் புதிய சாதனை படைத்த ரவீந்திர ஜடேஜா!

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
இந்தியா - இலங்கை இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி காலேவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 462 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது.
இதனையடுத்து, இலங்கை அணி அதன் முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது. இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 250 ரன்களைக் கடந்து விளையாடி வருகிறது.
ð¨ Milestone Alert ð¨#TeamIndia all-rounder Ravindra Jadeja completes 3â£5â£0â£ wickets in Test cricket ð«¡ð«¡— BCCI (@BCCI) August 17, 2026
Sri Lanka lose their 7th wicket
Updates â¶ï¸ https://t.co/M9LVyCAp8y#SLvIND pic.twitter.com/mJI8XBLhEr
இந்தியா தரப்பில் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் மானவ் சுதர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர். முகமது சிராஜ், குல்தீப் யாதவ் மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா தலா ஒரு விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றினர்.
இரண்டு விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியதன் மூலம், டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் 350 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி ரவீந்திர ஜடேஜா சாதனை படைத்துள்ளார். இதுவரை இந்திய அணிக்காக 90 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ரவீந்திர ஜடேஜா 350 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.
Summary
Indian all-rounder Ravindra Jadeja has set a new record in Test cricket.
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