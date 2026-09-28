ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி அறிவிப்பு!
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (செப்டம்பர் 28) அறிவித்துள்ளது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர்கள் - படம் | தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று (செப்டம்பர் 28) அறிவித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலிய அணி தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. அதன் பின், டெஸ்ட் தொடர் வருகிற அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி முதல் தொடங்குகிறது.
இந்த நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான முதற்கட்ட தென்னாப்பிரிக்க அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் இன்று அறிவித்துள்ளது.
18 பேர் கொண்ட அணியை டெம்பா பவுமா கேப்டனாக வழிநடத்துகிறார்.
SQUAD ANNOUNCEMENT - FIRST TEST ð¨— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 28, 2026
The South Africa Menâs selection panel has today named a preliminary 18-player squad for the first Dafabet Test against Australia, scheduled to take place from 09 - 13 October at the Hollywoodbets Kingsmead Stadium in Durban.
Hollywoodbetsâ¦ pic.twitter.com/ZhfnXDl19F
முதல் டெஸ்ட் போட்டிக்கான தென்னாப்பிரிக்க அணி விவரம்
டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மார்க்யுஸ் அக்கர்மேன், டேவிட் பெடிங்ஹம், கார்பின் பாஷ், ஜெரால்டு கோட்ஸீ, டோனி டி ஸார்ஸி, சிமோன் ஹார்மெர், மார்கோ யான்சென், கேசவ் மகாராஜ், அய்டன் மார்க்ரம், வியான் முல்டர், செனுரான் முத்துசாமி, ஆண்ட்ரிச் நார்ட்ஜே, டேன் பேட்டர்சன், ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டான், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெரைன்.
Summary
The South African cricket board announced the squad for the first Test match against Australia today.
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